"طيران الإمارات" تستبعد "بوينغ 777 إكس" من جداول التسليم العام المقبل

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات"، عادل الرضا، إن الناقلة اتخذت قراراً داخلياً باستبعاد طائرات البوينغ 777 إكس من جداول التسليم خلال العام المقبل 2025، مضيفاً "لا اعتقد أن شركة (بوينغ) ستسلمنا الطائرات التي طلبناها في 2025 وذلك بحسب قراءتنا والمعطيات الحالية والتحديات الموجودة".

وبخصوص التعويضات، قال الرضا، إن العقود المبرمة بين الشركات تتضمن شروط جزائية في حال عدم تسلم الطائرات في الوقت المتفق عليه وتعويض شركة الطيران في هذا الإطار.

وأضاف الرضا لوسائل الإعلام المحلية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في دبي اليوم: من حق الناقلة "طيران الإمارات" المطالبة بتطبيق الشروط الجزائي في العقود المبرمة مع الشركة المصنعة.

ورفض الرضا ذكر مبلغ التعويض والإطار الزمني للمطالبة بهذا التعويض.

وتأخرت شركة بوينغ تسليم طراز بوينغ 777-9، الذي طلبت طيران الإمارات أكثر من 100 وحدة منه، نحو خمس سنوات، إذ كان من المحدد أن يتم تسليمه في منتصف عام 2020.

من جهة أخرى، قال الرضا، إن الناقلة ستبدأ تسلم طائرات الإيرباص أيه 350 بدءاً من سبتمبر العام الجاري، مشيراً إلى أن سعة هذه الطائرة أقل من طائرة البوينغ 777 إلا أنها تمنح الناقلة مرونة للدخول في أسواق وتشغيل رحلات إلى وجهات جديدة.

وطلبت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران 2023، شراء 15 طائرة إضافية A350-900، بقيمة 6 مليارات دولار. وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من A350 إلى 65 طائرة. وقال الرضا إن الناقلة تتوقع أن تتسلم إجمالي الطلبيات في غضون 4 سنوات.

وذكر الرضا أن التأخير في تسليم الناقلة الطائرات التي طلبتها دفعتها لإطلاق أكبر برنامج تحديث وتجديد على الإطلاق للطائرات في أسطولها، مشيراً إلى أنه تم إضافة 43 طائرة أخرى من طراز أيرباص A380 و28 طائرة من طراز بوينغ 777 لبرنامجها لتحديث أسطول طائراتها ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد إطلاق طيران الإمارات في قبل أكثر من عام برنامجاً لتحديث وتجديد أسطول 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز أيرباص A380 و53 طائرة من طراز بوينج 777. مضيفاً أنه شأن التوسع في برنامج التحديث أن يضمن استمرار الناقلة في تزويد عملائها بتجربة سفر لا مثيل لها.

وبين أن عملية التطوير متكاملة وتم إضافة عمليات التحديث للأنظمة الترفيهية وتلك الخاصة بالاتصالات، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع المبلغ المخصص للاستثمار في هذا البرنامج من ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار موضحاَ أن الشركة ستواصل الالتزام بتعهداتها لتوفير تجارب سفر وخدمات لا تضاهي لمتعامليها من خلال الاستثمار الضخم في عملية التحديث هذه.

ولفت إلى أن تكاليف الصيانة السنوية قي طيران الإمارات بما في ذلك المحركات وصلت إلى نحو 11 مليار درهم سنوياً خلال الفترة الحالية.