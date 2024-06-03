السيّاح يستحوذون على النسبة الكبرى من مبيعات الذهب في دبي

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي، انعكس إيجاباً على الأسواق، إذ نشطت مبيعات السبائك. وأكدوا أن الأفواج السياحية تستحوذ على النسبة الكبرى من مبيعات الذهب في أسواق دبي.

وواصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 75 فلساً ودرهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي قيمة تراجع غرام الذهب 11 درهماً في أسبوعين.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 281.75 درهماً بانخفاض قيمته درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 261 درهماً بتراجع قدره درهم أيضاً. بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 252.5 درهماً بانخفاض بلغ 75 فلساً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 216.5 درهماً بتراجع بلغ 75 فلساً.

وقال مدير المبيعات في «شركة تانشيك للمجوهرات»، أديتا سينج: «إن الأسواق تشهد إقبالاً بمعدلات متباينة من السياح والمقيمين، على المشغولات والسبائك الذهبية لأغراض الادخار، مدعومة بارتفاع ثقة المستهلكين بالذهب، للادخار واعتباره مخزناً للقيمة، بعد الزيادات السعرية القياسية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأشهر الأخيرة».

من جهته، قال مدير «محل ريكي للمجوهرات»، ريكي داهناك: «إن استمرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة للأسبوع الثاني على التوالي، حفز المتعاملين على شراء السبائك والعملات الذهبية لأغراض الادخار أو الاستثمار».

وأضاف: «يُعدّ الطلب على السبائك نتيجة طبيعية، في ظل توقعات عودة أسعار الذهب للارتفاع بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة».

في السياق نفسه، قال مدير «محل ماشو للمجوهرات»، راج باهي: «تشهد الأسواق مؤشرات متباينة في الطلب على المشغولات مع تراجع الأسعار».

وأضاف: «النسبة الكبرى من المبيعات في أسواق دبي تستحوذ عليها الأفواج السياحية، فيما تسجل الأسواق معدلات إقبال لافتة من المقيمين لشراء السبائك الذهبية، للاستفادة من تراجع الأسعار، في ظل توقعات ارتفاع الذهب بمعدلات أكبر مجدداً خلال الفترات المقبلة».