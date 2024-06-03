32 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا

أكد سفير إيطاليا لدى الدولة، لورينزو فنارا، أن العلاقات المتينة والمزدهرة التي تجمع بين بلاده والإمارات، تشهد تطوراً كبيراً، لاسيما في القطاعات المهمة مثل الاقتصاد، والسياحة، والتجارة، والثقافة، والاستثمار. وكشف في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الإيطالية، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين، تبلغ ثمانية مليارات يورو (نحو 32 مليار درهم)، تمثل الصادرات الإيطالية منها نحو 6.6 مليارات يورو، وتشمل المجوهرات، والآلات والأزياء، لافتاً إلى أن ثمة زيادة ملحوظة في الطلب على السلع الإيطالية في مختلف القطاعات، لاسيما في مجال صناعة المواد الغذائية. وكشف أنّ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل حالياً في الإمارات بلغ 600 شركة.