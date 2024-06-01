«التخفيضات الكبرى» تزيد الإقبال على مراكز التسوق بدبي

سجلت مراكز للتسوق في دبي، أمس، إقبالاً كبيراً من المستهلكين مع انطلاق عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تستمر ثلاثة أيام في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء دبي، بمشاركة أكثر من 2000 متجر تجزئة و500 علامة تجارية.

وأشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن توقيت طرح العروض بشكل مواكب للاستعداد لموسمي عيد الأضحى والعطلات الصيفية يزيد من معدلات الطلب على العروض المطروحة، مطالبين بضرورة تمديد بعض العروض فترات إضافية لما بعد موسم الامتحانات المدرسية لزيادة فرص التسوق.

في المقابل، أفاد مختصون في منافذ بيع بأن معدلات الإقبال من المتوقع أن تزداد وتيرتها بنسب أكبر خلال آخر أيام التخفيضات.

وقال المستهلك يوسف فاروق، إن «مواكبة عروض التخفيضات لاقتراب فترات مهمة مثل موسم عيد الأضحى وفترة العطلات الصيفية تزيد من مدى أهميتها لأسر المستهلكين، وهو ما يرفع من معدلات الإقبال للاستفادة من تلك العروض بمختلف مراكز التسوق في دبي».

وأضاف المستهلك علي حمدان، أن «العروض تمثل فرصة كبيرة للأسر المستهلكة لشراء مستلزمات عيد الأضحى، لكن من المهم تمديد بعض العروض لأن العديد من الأسر لن تتمكن من شراء كل احتياجاتها خلال تلك الفترة التي تواكب موسم الامتحانات المدرسية». وأوضح المستهلك حمزة عبدالرحيم، أنه «مع زيادة أهمية وجدوى العروض للمستهلكين، ومع زيادة الإقبال المرصود بمراكز التسوق، من الضروري تمديد بعض العروض فترات إضافية لإعطاء المجال للأسر للتسوق خلال فترات مختلفة، خصوصاً أن الفترة الحالية تشهد إجراء الامتحانات المدرسية، ما يحرم بعض الأسر الاستفادة من هذه العروض».

وأضافت المستهلكة منى محمود، أنها «حضرت مع أسرتها للاستفادة من عروض التخفيضات الكبرى في دبي والبحث عن هدايا مناسبة للعطلات الصيفية مع اعتزامها السفر خلال فترة عيد الأضحى»، لافتة إلى أن «العروض تمثل فرصة مناسبة للمستهلكين لشراء مستلزمات العيد لأسرهم، لكن تمديد بعض العروض سيزيد من جدواها للأسر المستهلكة مع إمكانية الشراء على فترات مختلفة، ومن أكثر من مركز تجاري، خصوصاً أن بعض الأسر لا تتمكن من الشراء بشكل مناسب خلال الازدحام بالمراكز، إضافة للانشغال مع الأبناء خلال فترة الامتحانات المدرسية حالياً». من جهته، أكد مسؤول المبيعات بإحدى سلاسل تجارة الملابس الجاهزة، محمد عبدالله، أن «انطلاق عروض التخفيضات الكبرى زاد من إقبال المستهلكين على منافذ البيع بمؤشرات كبيرة، لكن من المتوقع أن تشهد معدلات الإقبال ارتفاعاً خلال اليوم (السبت) وغداً (الأحد) بمختلف المراكز التجارية».

وأضاف مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة بمركز تجاري في دبي، بايجو سون، أن «رصد معدلات كبيرة للإقبال خلال اليوم الأول لانطلاق عروض التخفيضات يؤشر إلى توقعات ارتفاع وتيرة المبيعات بمعدلات أكبر خلال آخر يومين للعروض».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الأحذية والمنتجات الجلدية، ديليب فيشان، إلى أن «عدداً كبيراً من المستهلكين يفضلون تحديد العروض المناسبة خلال اليوم الأول، والمقارنة بينها واتخاذ قرارات الشراء خلال اليوم الثاني أو الثالث، ما يزيد من فرص زيادة الإقبال بمعدلات أكبر خلال آخر يومين من العروض (السبت والأحد) بمراكز التسوق»، لافتاً إلى أن «تمديد العروض من عدمه يرجع لاختلاف السياسات التسويقية لكل منفذ والتي تعتمد على خطط العروض المعتمدة لدى إدارات المنافذ على مدار العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة».

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متجر تجزئة و500 علامة تجارية تشارك في حملة التخفيضات.