الإعلان عن إنشاء أول مصنع مصري لإنتاج الأدوية في الإمارات

وقّعت مدينة دبي الصناعية ومصنع «إم دي فارما» لمنتجات الرعاية الصحية المبتكرة في مصر، اتفاقية لإنشاء مصنع جديد في مدينة دبي الصناعية، وذلك على هامش الدورة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في العاصمة أبوظبي، ليكون أول مصنع مصري لإنتاج الأدوية في الإمارات.

وتعكس الاتفاقية التي تتجاوز قيمتها 130 مليون درهم قدرة «مدينة دبي الصناعية» المتنامية على جذب المستثمرين الدوليين والشركات الصناعية العالمية، من خلال دعم الابتكار لتمكين القطاع الصناعي من مواصلة تحقيق التميز بأثر عالمي ملحوظ.

ويضاف المصنع الجديد إلى سلسلة نجاحات حققتها «مدينة دبي الصناعية» في جذب استثمارات بقيمة تخطّت 2.8 مليار درهم خلال 18 شهراً، كوجهة رائدة على مستوى المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية، في ظلّ سعيها الطموح للتوسّع والارتقاء بمنظومة أعمالها. كما تنسجم هذه الاتفاقية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلاً من الإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب، والرامية إلى تنويع اقتصاد المنطقة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

ويعتزم مصنع «إم دي فارما» القائم في القاهرة، والمتخصص في تزويد حلول سلامة المرضى والرعاية الصحية، التوسّع على المستوى الإقليمي، عبر افتتاح مقرّه الجديد في مدينة دبي الصناعية، وذلك في إطار اتفاقية وقّع عليها سعود أبوالشوارب نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، مع مالك مصنع «إم دي فارما»، الدكتور وليد محمد نبيل دعبس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء أول مصنع مصري لإنتاج الأدوية في دولة الإمارات، ليصنع عند افتتاحه بالكامل في عام 2025 مجموعة من منتجات المحلول الوريدي، لتوفيرها ضمن أسواق منطقة الخليج وإفريقيا.

وحضر حفل التوقيع وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة، سارة بنت يوسف الأميري، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، عمر السويدي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول.