سوق أبوظبي العالمي يختتم سلسلة جولات في أوروبا

أعلن سوق أبوظبي العالمي، اختتامه بنجاح سلسلة من الجولات في كل من العاصمة الفرنسية باريس وسويسرا، تضمنت عقد أكثر من 100 لقاء ومناقشة ثنائية، والمشاركة في فعاليات دولية بارزة في القطاع المالي الدولي.

وأفاد «السوق»، في بيان، بأن هذه الجولات الاستراتيجية، تهدف إلى تسليط الضوء على الحضور البارز لأبوظبي كمركز مالي عالمي، والمميزات التي يوفرها للصناديق والمتعاملين من أصحاب الثروات الذين يتطلعون إلى التوسع نحو المنطقة، حيث تمهد لهم الطريق لمعرفة المزيد عن الأطر التنظيمية الشاملة والمتقدمة التي توفرها لهم أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، بما يضمن للإمارة ترسيخ مكانتها، وجهةً مفضلةً للثروات العالمية وقطاع إدارة الأصول.

وكانت «القمة الأوروبية لمعهد التمويل الدولي» لعام 2024 عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 إلى 16 مايو، حيث كان سوق أبوظبي العالمي الراعي الداعم لهذا الحدث الكبير الذي جمع كبار صنّاع السياسات والمنظمين والمديرين التنفيذيين في مجال الخدمات المالية العالمية العاملين في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول، الذين شاركوا في جلسات حوارية وتفاعلية.

كما زار وفد سوق أبوظبي العالمي سويسرا، وعقد أكثر من 35 جلسة مباحثات ثنائية مع شركات رائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وتمت مناقشة واستكشاف فرص التوسع في دولة الإمارات، وتبادل الأفكار حول أفضل الممارسات لخدمة عملاء النخبة، بما في ذلك تشغيل المكاتب العائلية.

وقال رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، أرفيند رامامورثي: «يسجل سوق أبوظبي العالمي نمواً لافتاً، ما يتطلب منا مواكبة الطلب العالمي على التواجد في هذا السوق الذي يتمتع بموقع استراتيجي متنامٍ».