"مالية دبي" تحقق نتائج متميزة في سعادة الموارد البشرية وتطورها

قالت دائرة المالية في حكومة دبي إن سياساتها ومبادراتها المتقدمة في مجال الموارد البشرية، أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة في سعادة الموظفين والتنمية البشرية.

وأكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، حرص الدائرة على تطوير موظفيها وتنميتهم على الصعيدين المهني والاجتماعي وعلى تحقيق أعلى مستويات السعادة لهم، بوصفهم أثمن أصولها، معربة عن فخرها بالنتائج التي حققتها الدائرة في مجال الموارد البشرية، بناء على سياسات الموارد البشرية ومبادراتها المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وقالت: "لطالما كانت سعادة الإنسان في دبي على رأس اهتمامات قيادتنا الرشيدة، ما يدفعنا للعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دائمًا لأعضاء فريق العمل الحكومي أن يكونوا أبطال سعادة وإيجابية، مؤكدًا سموه أن سعادة الإنسان هي محور العمل الحكومي. لذا فإن فريق القيادة في دائرة المالية حريص على تعزيز هذه الروح الإيجابية وتشجيع أصحاب الإنجازات المتميزة ليكونوا قدوة لأقرانهم".

بيئة عمل سعيدة

وكشفت الدائرة خلال فعاليات الملتقى السنوي لموظفيها، "ملتقى أسرة المالية"، عن ارتفاع ملحوظ في نتائج سعادة الموظفين، وتحديدًا في أربعة جوانب ضمن هذا المحور، بينها نتيجة 94.5% في الاستبانة الداخلية لسعادة الموظفين لعام 2023، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وذلك بزيادة قدرها 6.5 نقطة مئوية عن كلٍّ من متوسط نتائج السعادة لموظفي حكومة دبي لذلك العام والبالغ 88%، ومستهدف الدائرة البالغ أيضًا 88%.

وكانت دائرة المالية حققت نتيجة 89.8% في الاستبانة الخارجية لسعادة الموظفين، التي يجري تنفيذها من خلال الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، محرزة المركز السادس بين 31 جهة حكومية تشملها الاستبانة، وذلك بنمو قدره 4.4% مقارنة بنتيجة عام 2022 (86%).

ولامست نتيجة استبانة سعادة الموظفين المستفيدين من خدمات حضانة دائرة المالية العلامة الكاملة، بواقع 99.4%، وبزيادة قدرها 2.4% عن نتيجة عام 2022، البالغة 97.1%، في حين بلغت نسبة سعادة الموظفين وفق مؤشر السعادة الرقمي اليومي، الذي تقيس به هيئة دبي الرقمية سعادة موظفي حكومة دبي، 94.6%.

تنمية المهارات

من جهتها، قالت هدى ماجد العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية، إن إدارتها وضعت واعتمدت سياسة خاصة بالتحفيز والتكريم وسياسة أخرى معنية بإسعاد الموارد البشرية، بهدف تعزيز جهود الدائرة الرامية إلى رفع سعادة موظفيها وتمكينها من استقطاب أصحاب أفضل المواهب واستبقائهم، بما يتوافق مع الأهداف العامة والاستراتيجية للدائرة، ومع توجهات الحكومة فيما يختص بالاستثمار في رأس المال البشري، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي لسنة 2018 وملحقاته، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

وأضافت: "تلقى جميع موظفي دائرة المالية تدريبًا خلال عام 2023 بمتوسط 41 ساعة تدريبية لكل موظف، وذلك بزيادة قدرها 64% عن مستهدف عدد الساعات التدريبية لموظفي حكومة دبي، البالغ 25 ساعة. كذلك استطاعت إدارة الموارد البشرية تحديد ست وظائف مستقبلية خلال العام، ليصل مجموع الوظائف المستقبلية التي جرى تحديدها منذ عام 2021 وحتى 2023، إلى 14 وظيفة، وذلك في إطار مساعينا الرامية لأن تصبح دائرة المالية إحدى أبرز الجهات استقطابًا لأصحاب الكفاءات والمواهب واستبقائهم من خلال التطور المهني والنمو الوظيفي".

من ناحية أخرى، كانت إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية طورت وطبقت برنامج سفراء التفاعلية الهادف لفهم سلوك الموظفين ومدى اندماجهم ضمن بيئة العمل. وقد بلغ عدد الموظفين ممن تم تأهيلهم ليصبحوا سفراء للتفاعلية ضمن البرنامج 14 موظفًا.

وفي هذا السياق، جددت الدائرة مواصفتي آيزو خاصتين برأس المال البشري والتحقق من تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال العمل التخصصي لإدارة الموارد البشرية، كما حصلت إدارة الموارد البشرية على ثلاث ملكيات فكرية تعكس صورة حرصها على تبني أفضل الممارسات في سياساتها وإجراءات عملها الداخلية.