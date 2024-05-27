الأسواق تشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الصحية والعضوية حتى 40%

أكد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة أن الأسواق تشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الغذائية الصحية بنسب تراوح بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري 2024.

وفي وقت أرجع فيه المسؤولون لـ«الإمارات اليوم» نمو الطلب على تلك المنتجات، التي تشمل سلعاً منخفضة السعرات الحرارية والدهون، إلى زيادة وعي المستهلكين وتوافر البدائل، وانخفاض الأسعار، قال مستهلكون إن المنتجات الصحية أصبحت متاحة بشكل أكبر في منافذ البيع بأوزان مختلفة، وأسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة.

وقال المستهلك ياسر علي لـ«الإمارات اليوم»: «أصبحت المنتجات الصحية متاحة بشكل أكبر في منافذ البيع، مع زيادة أصنافها، وطرح عبوات بأوزان مختلفة وأسعار أقل، ما حفز المستهلكين على الشراء».

من جانبه، أكد المستهلك حسين إبراهيم، أنه زاد من شراء المنتجات الغذائية الصحية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً من السلع العضوية، أو المنتجات التي تتضمن مكونات نباتية بالكامل، أو التي تشتمل على حبوب صحية مثل «الشيا» و«الكينوا»، لافتاً إلى توافر خيارات متعددة منها في الأسواق، وبأسعار منخفضة.

أما المستهلك وليد ناجي فذكر أن أسرته اتجهت للاعتماد بشكل أكبر على المنتجات الصحية، مع زيادة الوعي بأهميتها، وتوافر خيارات متعددة في المراكز التجارية والجمعيات التعاونية بأسعار مناسبة ومخفضة مقارنة بالأعوام السابقة.

إلى ذلك، قال مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي: «شهد قطاع المنتجات الغذائية الصحية ارتفاعاً لافتاً في الطلب عليها منذ بداية العام الجاري، وبمعدلات تجاوز 30% مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع تنامي وعي المستهلكين بجدوى تلك المنتجات».

وأكد أن توافر البدائل من السلع الصحية زاد من الطلب عليها، وذلك مع توجه العديد من الشركات المنتجة والموردة لتوفير سلع صحية مختلفة، سواء منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، أو المنتجات العضوية.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في سلسلة متاجر تجزئة، أشيش ديباك، إن «الأسواق شهدت نمواً في الطلب على المنتجات الغذائية الصحية بنسب جاوزت 40% من بداية العام الجاري، بدعم من توافر تلك المنتجات بأسعار منخفضة مقارنة بفترات سابقة».

وأضاف: «أبرز المنتجات الصحية التي تستأثر بحصص كبيرة من الطلب هي المنتجات منخفضة الدهون، والسعرات الحرارية، فضلاً عن السلع الخالية من السكر، والمنتجات العضوية».

في السياق نفسه، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل النابودة، إن «ارتفاع عدد المنتجات الغذائية الصحية خلال الفترات الأخيرة في منافذ البيع أتاح بدائل متعددة أمام المستهلك، ورفع من التنافسية، ما وفر المنتجات بأسعار منخفضة، وزاد بدوره من الطلب عليها بنسب تقدر بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي».

أما رئيس مجلس إدارة شركة «إنترناشيونال غروب» للتجارة العامة وتوريد السلع الغذائية، وليد السيسي، فقال: «أصبحت معدلات أسعار المنتجات الغذائية الصحية مقاربة للسلع التقليدية في الأسواق، وترتفع عنها بمعدلات تراوح بين 10 و15%، ما حفز المستهلكين على شراء تلك المنتجات الصحية، بسبب هذه الفوارق السعرية البسيطة». وتابع: «ارتفاع الوعي لدى المستهلكين، وزيادة خيارات السلع من المنتجات الصحية، من العوامل الداعمة لنمو الطلب عليها، خصوصاً ما يتعلق بالمنتجات العضوية والمنخفضة السعرات الحرارية والدهون». ورأى أن «الفترات المقبلة مرشحة لزيادة الطلب بمعدلات أكبر على المنتجات الصحية، خصوصاً من فئات المستهلكين من الشباب».

توقعات بارتفاع الطلب

قال خبير قطاع تجارة التجزئة، إبراهيم البحر: «يحظى قطاع المنتجات الصحية في الأسواق حالياً بمزيد من الاهتمام، مع زيادة الطلب عليها بمعدلات تجاوز 40%، وذلك مع توافر العديد من الخيارات بأسعار منخفضة، وارتفاع التنافسية، وزيادة الوعي لدى المستهلكين». وتوقع البحر أن يرتفع الطلب، وبمعدلات أكبر، على تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.