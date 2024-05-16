غريفيث: دبي ستحتفظ بصدارتها لحركة المرور الدولية لـ 100 عام مقبلة

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، في كلمته الرئيسة في منتدى قادة المطارات العالمية، الذي أقيم بالتزامن مع الدورة الـ23 لمعرض المطارات في دبي، إن «توسعة مطار آل مكتوم الدولي تمثل قفزة هائلة في مشهد الطيران في دبي من خلال استثمار ضخم بقيمة 128 مليار درهم»، موضحاً أن «دبي لا تبني مطاراً آخر فحسب، بل تشكل مستقبل النقل الجوي وتؤسس لتصورها لمطار المستقبل، وأن هذا المشروع يؤكد التزام دبي الراسخ بتزويد الأعداد المتزايدة والمتنوعة من الضيوف بالبنية التحتية والتجارب ذات المستوى العالمي».

وأضاف: «لقد التزمت الحكومة بمستقبل الطيران، ونحن نعلم تماماً أننا كنا أكبر مطار في العالم لحركة المرور الدولية على مدى السنوات الـ10 الماضية. نتوقع الحفاظ على هذه الصدارة وزيادتها على مدى الـ100 عام المقبلة، لذا إذا كنت تعتقد أنك قد أتيت إلى المكان المناسب لمعرفة كل ما يتعلق بالابتكار في مجال المطارات، دعني أؤكد لك أنك قد اتخذت القرار الصحيح، وآمل أن تكون رحلتك عبر مطار دبي الدولي عند المغادرة ممتعة كما كانت عند الوصول».

وأضاف غريفيث: «بينما يواصل مطار دبي الدولي (DXB) ازدهاره، ستفتح توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) فرصاً جديدة للسفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة على مستوى العالم. نحن متحمسون للتعاون مع شركائنا وأصحاب المصلحة في هذه الرحلة التحويلية والطموحة، ما يضمن بقاء دبي في طليعة صناعة الطيران لسنوات مقبلة».

وفي ما يتعلق بالاستدامة، قال غريفيث، إن «إنتاجية وقود الطيران المستدام لا يمكن أن تواكب نمو قطاع الطيران، لذا وصلنا إلى وضع يكون فيه أقل من 1% من إجمالي الطلب على وقود الطائرات في هذه الصناعة».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى شكل من أشكال الطاقة المتطورة التي تمكننا من تشغيل طائراتنا بطريقة مختلفة تماماً عن استخدام الوقود القائم على الهيدروكربون، الأمر الذي سيتطلب اختراقات تقنية، وفي الولايات المتحدة يتحدثون عن تصنيع الوقود النووي، وإذا كان الأمر كذلك فقد يكون الوقود النووي للطائرات حقيقة واقعة ويجعله آمناً في المستقبل».

وأوضح: «ستكون الاستدامة والراحة هما المحرك للتغيير التقني في المستقبل. أعتقد أن ذلك سيجعلنا نعيد التفكير في طريقة تصميم مطاراتنا».

وفي ما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، قال: «أتساءل فقط عما إذا كان بإمكاننا في المستقبل جعل المركبات ذاتية القيادة في الجو وعلى الأرض حقيقة عملية أكثر، وما إذا كان بإمكاننا الابتعاد عن النقل الجوي القائم على الهيدروكربون في المستقبل. أعتقد أن سوق الطائرات بدون طيار (UAV) مع المركبات الكهربائية مثيرة للغاية للمستقبل».