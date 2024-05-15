«دبي المالي العالمي» مركز عالمي مُفضل لـ «إدارة الثروات والأصول»

عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كأكبر مركز مُفضل لشركات إدارة الثروات والأصول وصناديق التحوط.

ويتجاوز إجمالي عدد شركات إدارة الثروات والأصول العاملة الآن في المركز 370 شركة، والتي تتألف بشكل أساسي من شركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأفاد المركز بأنه وفي إطار منظومته الفريدة، فإنه يوفر سهولة الوصول إلى مجموعة كبيرة من المواهب والخبرات، مدعوماً ببنية تحتية حديثة ومتطورة، وأطر تنظيمية متينة، فضلاً عن الوصول المباشر إلى الأسواق المتقدمة والناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تواصل دبي لعب دور محوري كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب شركات إدارة الثروات والأصول، حيث يحتضن المركز الآن أكثر من 370 شركة. كما تسهم مجموعات كبيرة من الثروات التي تتضمنها الصناديق السيادية والمكاتب العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، فضلاً عن مناخ الاستقرار والنجاح الذي حققه المركز خلال مسيرته على مدار 20 عاماً، في استقطاب أفضل مديري الاستثمار في العالم، بدءاً من المديرين التقليديين إلى المديرين البدلاء».

وأكد «دبي المالي العالمي» أن الأداء القوي للمركز أسهم في جعله خياراً تنافسياً لشركات إدارة الثروات والأصول، التي تتطلع إلى الاستفادة من مكانة دبي باعتبارها المدينة التي تتمتع بأعلى تركيز للثروة في المنطقة، فضلاً عن كونها منطقة محايدة لجذب وإدارة رأس المال من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، إذ يمتلك أكثر من 72 ألف فرد في دبي ثروة قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على مليون دولار لكل فرد، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تمتلكه أي مدينة أخرى في المنطقة. كما تقوم شركات استثمارية مملوكة لحكومات في الشرق الأوسط بإدارة رؤوس أموال بقيمة 4.7 تريليونات دولار.

وفي إطار فعاليات برنامج «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيسه، يستضيف «دبي المالي العالمي» الأسبوع الجاري، الدورة الأولى من قمة «HFM الشرق الأوسط»، حصرياً لمديري صناديق التحوط. وستجمع القمة أكثر من 200 من القادة العالميين، بما في ذلك ما يزيد على 120 ممثلاً لصناديق التحوط، ما يعد أكبر تجمع لصناديق التحوط على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.