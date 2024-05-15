54 ألف مستفيد عدد المُسجلين في «باقة موَفَّق» لتسهيل الامتثال الضريبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة عدد المُستفيدين من الخدمات والحوافز والامتيازات المُتنوِّعة التي تُتيحها «باقة موَفَّق»، التي أطلقتها الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُشيرة إلى أنها حققت نتائج إيجابية ملحوظة في عامها الأول.

وكشفت الهيئة في بيان أمس، أن عدد المُسجلين في «باقة موَفَّق» من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع في أقل من عام إلى نحو 54 ألف مُستفيد بنهاية العام الماضي، مُقابل 51.66 ألف مُستفيد عند إطلاقها في مارس 2023 بارتفاع نسبته 4.53%. وبلغ عدد الاتصالات الصادرة من الهيئة إلى مُشتركي باقة موفق خلال العام الماضي 43.99 ألف اتصال، فيما بلغ عدد الزيارات المُسجلة لمنصة «موفق» 1.66 ألف زيارة، فيما تم حجز 142 مُقابلة من خلال المنصة.

وأوضحت أن المؤشرات تظهر أن «باقة موَفَّق» تحظى باهتمام كبير من المعنيين بالقطاع الضريبي، إذ نشرت الهيئة خمسة فيديوهات عبر منصتها على «إنستغرام» حصلت على أكثر من 1.23 مليون مُشاهدة، فيما بلغت نسبة سعادة مُستخدمي الباقة 96%.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «تؤكد المؤشرات أن (باقة موَفَّق) حققت نجاحاً كبيراً بتقديم حلول ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية، عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، حيث تم تصميمها خِصِّيصاً لِتُناسب هذا القطاع الحيوي الذي يُعد قوة دافعة للاقتصاد الوطني».

وأضاف: «توفر الباقة العديد من المميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها الاستفادة من خلال المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية، والتي من شأنها المساهمة في الالتزام الذاتي ورفع الوعي بالتشريعات الضريبية».

«الاتحادية للضرائب» تحذّر من رسائل تطالب بدفع غرامات

أمل المنشاوي - أبوظبي / حذّرت الهيئة الاتحادية للضرائب من رسائل بالبريد الإلكتروني تطالب بدفع غرامات والتزامات ضريبية.

وأكدت الهيئة في إفصاح نشرته أمس، أنها تلتزم بشفافية التواصل مع دافعي الضرائب وضمان سلامة وأمن بياناتهم، مشددة على ضرورة توخي الحذر من بعض رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالغرامات أو سداد الالتزامات الضريبية.

وأضافت: «بعض هذه الرسائل لإخطاركم بغرامات تخلف عن سداد الالتزامات الضريبية، لذا يجب تجنب فتح أي مرفق مجهول المصدر، والتحقق دائماً بأن مصدر أي بريد إلكتروني صادر عن الهيئة هو: tax.gov.ae».