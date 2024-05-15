«معرض المطارات» ينطلق في دبي وسط تفاؤل دولي بنمو قطاع الطيران

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، الدورة الـ23 لـ«معرض المطارات» في مركز دبي التجاري العالمي، وسط توقعات متفائلة جداً لنمو صناعة الطيران العالمية، وتحديداً الشرق الأوسط، بعد التعافي الكامل، إذ يتوقع أن تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد الركاب، وحجم توسعات المطارات الكبرى فيها، ما يعزز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للطيران المدني.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض أكثر من 6000 زائر ومتخصص تجاري في غضون ثلاثة أيام، ليوفر فرصاً لاستكشاف وتجربة العديد من تقنيات المطارات المتقدمة والابتكارات والحلول، فضلاً عن التواصل مع قادة الأعمال ورواد السوق.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 جهة عارضة من 20 دولة، ويضم أربعة أجنحة دولية، وأكثر من 120 مشترياً من 35 دولة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال جولته الافتتاحية: «تحول (معرض المطارات) إلى منصة رائدة للأعمال، وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات، ومواكبة التغيرات الديناميكية المتسارعة التي تشهدها الصناعة، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة والتقنيات الثورية. ومن هذا المنطلق تسعى جميع المطارات الرئيسة إلى تحقيق نتائج ملموسة وكبيرة على صعيد النمو وجذب الاستثمارات وتبني الابتكارات».

وتابع سموه: «ما من شك في أن هذا الحدث يقدم لقادة الصناعة فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة، والنقل الجوي في المناطق الحضرية».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «تمثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي قفزة هائلة في مشهد الطيران في دبي، من خلال استثمار كبير بقيمة 128 مليار درهم، فنحن لا نبني مطاراً آخر فحسب؛ بل نحن نشكل مستقبل السفر الجوي، ونتصور مطار الغد».

وأضاف: «يؤكد هذا المشروع التزام دبي الراسخ بتزويد الأعداد المتزايدة والمتنوعة من الضيوف بالبنية التحتية والتجارب ذات المستوى العالمي».

وأوضح غريفيث الذي ألقى كلمة في منتدى قادة الطيران العالميين، الذي أقيم بالتزامن مع «معرض المطارات»: «بينما يواصل مطار دبي الدولي ازدهاره، ستفتح توسعة مطار آل مكتوم الدولي فرصاً جديدة للسفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة على مستوى العالم. ونحن متحمسون للتعاون مع شركائنا وأصحاب المصلحة في هذه الرحلة التحويلية والطموحة، ما يضمن بقاء دبي في طليعة صناعة الطيران لسنوات مقبلة».

في السياق نفسه، قال مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دولة الإمارات، فاليريو سولداني: «من المهم جداً بالنسبة لنا أن نكون هنا في (معرض المطارات 2024) لاكتشاف الفرص المتواصلة في هذا القطاع الحيوي، فلدينا مجموعة مختارة من 28 شركة تشارك في الجناح الإيطالي».

وأضاف أن «الشركات الإيطالية تحضر في المعرض بشكل مستمر، وهي نشطة في السوق المحلية وأسواق المنطقة، مؤكداً أن دبي مركز مهم جداً للتواصل مع جميع أسواق مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الأسواق».

وتابع: «لدينا ما يقرب من 1000 شركة إيطالية أنشأت فرعاً أو توجد في السوق المحلية، نظراً لأن هذه الشركات تمارس أعمالها هنا منذ عقود».

أحمد بن سعيد:

• «معرض المطارات» منصة رائدة للأعمال، وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات.

بول غريفيث:

• «آل مكتوم الدولي» سيفتح فرصاً جديدة للسفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة على مستوى العالم.