جهاز الرقابة المالية يستضيف ورشة عمل تدريبية

استضاف جهاز الرقابة المالية، ورشة عمل تدريبية مكثفة على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك بالتعاون مع مركز التميز في التدقيق، التابع لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، وهو جهة حكومية مستقلة معترف بها لالتزامها المساءلة والحوكمة الفعالة في حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وتماشياً مع التزام جهاز الرقابة المالية تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية، تُعد ورشة العمل خطوة مهمة لتطوير إجراءات رقابة الأداء بالجهاز وتأهيل الموظفين للقيام بمهام تدقيق الأداء لتقديم الدعم المهني اللازم للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك باستخدام منهجيات التدقيق المُعترف بها عالمياً. وعلى مدار أيام ورشة العمل، شارك فريق عمل جهاز الرقابة المالية في عملية تعليمية مكثفة، أتقنوا من خلالها أدوات وتقنيات تدقيق الأداء بأنواعها، والتي تعتبر ضرورية لتقديم خدمات فعّالة وذات قيمة مضافة. وافتتح المدير العام لجهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب، ورشة العمل التي شهدت مشاركة فاعلة من مديري الإدارات والموظفين في الجهاز الراغبين في التعلم وتطوير مهاراتهم، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في عملهم.

وقال الحارب إنّ «هدفنا من الورشة التدريبية هو بناء وتعزيز قدرة فريقنا على التخطيط الفعّال وتطوير إجراءات تدقيق الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالمياً».

وأضاف: «من خلال تعزيز مهاراتنا في تدقيق الأداء، فإننا لا نطوّر إمكاناتنا المهنية ونحقّق مهمتنا فحسب، بل نكون أيضاً مجهّزين بشكلٍ أفضل لخدمة وعكس الرؤية الاستراتيجية الأوسع لجهاز الرقابة المالية وحكومة دبي».