"دوكاب" تشارك في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

تشارك مجموعة "دوكاب" في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي للمعارض - مدينة إكسبو دبي حتى 15 مايو الجاري بمجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية.

وقالت منى محمد فكري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دوكاب"، إن من بين هذه المشاريع، برنامج "بدايتي"، وبرنامج المنح الدراسية الذي يستفيد منه سنويا طلاب يخوضون دورات تدريبية مكثفة في مجالات العمل الرئيسية لدوكاب، بالإضافة إلى برنامج تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات الأساسية، وتوسيع معارفهم، وتعزيز قدرات الابتكار لديهم.

ونوهت إلى أن المجموعة تتبنى خطة للتعاقب الوظيفي، حيث بدأ بعض مديري المصانع الحاليين لديها في البداية كمتدربين خريجين، ومع ذلك، فإن التزام "دوكاب" بالتوظيف المحلي يمتد على جميع المستويات ولا يقتصر فقط على المتدربين الخريجين، مما يضمن بناء قوة عاملة متنوعة.

وحققت "دوكاب" مؤخرا، إنجازا كبيرا في تنفيذ استراتيجية التوطين، حيث بات المواطنون الإماراتيون يشكلون 75% من الإدارة العليا، و77% من مديري المصانع.

وتبلغ نسبة الوظائف القابلة للتوطين في "دوكاب" 38%، فيما تشكل نسبة المواطنين 13% من إجمالي عدد موظفين العاملين في "دوكاب".

وتهدف دوكاب من خلال برامجها التي تطلقها بشكل مستمر، إلى توفير تجربة تعليمية مثمرة، وتمكين المتدربين من التعرف على طبيعة العمل ضمن بيئة الشركات، كما تسلط الضوء على أهمية القطاع الصناعي في الدولة، ودوره في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي.

وتعمل دوكاب على دعم جميع المتدربين لضمان استفادتهم القصوى من التجربة.

يذكر أن برنامج "بدايتي" الذي أطلقته مجموعة "دوكاب"، يهدف إلى منح الشباب الإماراتي فرصا تدريبية لمدة تتراوح بين 3 إلى 11 شهرا كحد أقصى، بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في مجالات تخصصاتهم وانطلاقا من دورهم المهم في تعزيز مسيرة التنمية لدولة الإمارات.

كما يندرج برنامج "بدايتي" في إطار استراتيجية التوطين التي تنتهجها "دوكاب" بهدف صقل مهارات الشباب الإماراتي، وتمكينه من المساهمة في مسيرة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، الذي يمثل رافدا محوريا للاقتصاد الوطني ويندرج ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.