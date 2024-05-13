جهاز الرقابة المالية يستضيف ورشة عمل تدريبية

استضاف جهاز الرقابة المالية، ورشة عمل تدريبية مكثفة على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك بالتعاون مع مركز التميز في التدقيق التابع لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، وهو جهة حكومية مستقلة معترف بها لالتزامها بالمساءلة والحوكمة الفعالة في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتماشيًا مع التزام جهاز الرقابة المالية بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية، تُعد ورشة العمل خطوة هامة لتطوير إجراءات رقابة الأداء بالجهاز وتأهيل الموظفين للقيام بمهام تدقيق الأداء لتقديم الدعم المهني اللازم للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك باستخدام منهجيات التدقيق المُعترف بها عالميا. وعلى مدار أيام ورشة العمل، شارك فريق عمل جهاز الرقابة المالية في عملية تعليمية مكثفة، أتقنوا من خلالها أدوات وتقنيات تدقيق الاداء بأنواعها، والتي تعتبر ضرورية لتقديم خدمات فعّالة وذات قيمة مضافة.

وافتتح المدير العام لجهاز الرقابة المالية، عبد الرحمن الحارب، ورشة العمل التي شهدت مشاركة فاعلة من مدراء الإدارات والموظفين في الجهاز الراغبين بالتعلم وتطوير مهاراتهم وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في عملهم.

وقال الحارب إنّ "هدفنا من الورشة التدريبية هو بناء وتعزيز قدرة فريقنا على التخطيط الفعّال وتطوير إجراءات تدقيق الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالميًا".

وأضاف: "تتماشى هذه الورشة مع جهودنا الرامية إلى تعزيز ثقافة التطوير الذاتي بين أعضاء فريق العمل لدينا. ومن خلال تعزيز مهاراتنا في تدقيق الأداء، فإننا لا نطوّر إمكاناتنا المهنية ونحقّق مهمتنا فحسب، بل نكون أيضًا مجهّزين بشكلٍ أفضل لخدمة وعكس الرؤية الاستراتيجية الأوسع لجهاز الرقابة المالية وحكومة دبي".

بدورها، علّقت كاثرين سيجيرود، مديرة إدارة مركز التميز في التدقيق لدى مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO)، على أهمية هذه الورشة التدريبية، مشيرةً إلى مزايا هذا التعاون الدولي، قائلةً: "إنه لشرف كبير لنا في مركز التميز في التدقيق مشاركة أفضل الممارسات الرائدة الرئيسية في تدقيق الأداء، فقد أعرب مدربونا عن إعجابهم بمدى معرفة والتزام أعضاء فريق العمل في جهاز الرقابة المالية طوال الأسبوع. ونحن نقدّر بشكلٍ خاص مقابلة المدير العام لجهاز الرقابة المالية ودعمه لنا طوال أيام الورشة."