السياحة في دبي.. أداء قوي يواكب مستهدفات «الأجندة الاقتصادية» (1-2)

أكد مسؤولون في قطاع الضيافة والسياحة والسفر، أن دبي تواصل تحقيق معدلات نمو تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزوار في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، فضلاً عن تأكيد مكانتها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن النجاح المتواصل للإمارة يعزز ثقة الزوار وشغفهم بزيارة هذه المدينة النابضة بالحياة، لافتين إلى أن ذلك النجاح اللافت الذي حققته دبي، نتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها، لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار.

وأكدوا أن دبي بلغت آفاقاً جديدة من النمو في عام 2023، وهو ما يعكس مواصلة الإمارة مسارها التصاعدي، لافتين إلى أن أداء قطاع السياحة في دبي - خصوصاً معدلات تدفق الزوار - تجاوز مستويات التعافي على مستوى العالم بعد جائحة «كوفيد-19».

وأشاروا كذلك إلى أن قطاع السياحة يساند العديد من القطاعات الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر، ولعب دوراً في تنشيط الطلب على العقارات، ذلك أن نسبة متزايدة من السياح تختار دبي كل عام لبدء استثمارات فيها، من خلال شراء عقارات، واختيارها وجهة للعيش والعمل معاً.

ارتقاء بالمعايير

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تواصل دبي تحقيق معدلات نمو تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة مطلع العام الماضي. وبدورنا نؤكد التزامنا بالارتقاء بالمعايير، وإحراز مزيد من التقدم في تطوير البنية التحتية والتجارب الاستثنائية، ومناطق الجذب الفريدة في دبي بأسلوب مبتكر ومميز».

وأضاف: «استقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، وبزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 البالغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019»، لافتاً إلى أن أداء أعداد الزوار الدوليين في دبي تجاوز توجهات القطاع عالمياً، حيث أسهم هذا الزخم في ترسيخ مكانة دبي كأبرز وجهات السفر للزوار من الأسواق الرئيسة التقليدية وكذلك الواعدة.

وتابع كاظم: «يأتي النجاح اللافت الذي حققته دبي نتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة، لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، إذ توفر للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، بما فيها المهرجانات الثقافية والفعاليات المتنوعة، لتقديم تجارب استثنائية قادرة على جذب مزيد من الزوار، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على الدوام»، لافتاً إلى أن «دبي ستواصل تقديم تجارب لا تُنسى لسكانها وزوارها، مع حرصها على وضع معايير جديدة تسهم في تعزيز القطاع عالمياً».

وجهة آمنة

وقال كاظم: «أسهمت العروض المتنوعة التي تقدمها المدينة، والمزايا التي تتصف بها وجهة آمنة وشاملة ومتاحة للجميع، في حصولها على تقدير وإشادة عالميين، لاسيما حصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع (تريب أدفايزر) للعام الثالث على التوالي، لتصبح بذلك المدينة الوحيدة في العالم التي تحقق هذا الإنجاز المهم»، مشيراً إلى أن الشركاء لعبوا دوراً بارزاً في تحقيق هذا الإنجاز المميز، من خلال إسهاماتهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، وتسريع وتيرة الانتعاش، لاسيما من خلال مشاركتهم الفاعلة في الحملات التسويقية والمبادرات العالمية للمؤسسة.

وأضاف: «يعزز نجاح دبي المتواصل ثقة الزوار وشغفهم بزيارة هذه المدينة النابضة بالحياة، كما أنه يسهم في تحقيق الرؤية الطموحة المتمثلة في أن تصبح أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، وهو ما يجعل الزوار يفكرون في الانتقال إليها للإقامة لمدة طويلة»، مؤكداً أن المؤسسة ستقوم باستثمار هذا الزخم الكبير الذي تم تحقيقه لتعزيز النمو في جميع مجالات قطاع السياحة.

وأضاف: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى استقبال مزيد من الزوار الدوليين خلال عام 2024، فإن الدعم الذي يقدمه شركاؤنا في القطاعين العام والخاص يمكننا من استعراض ما يمكن أن تقدمه المدينة من عروض استثنائية مصممة لتلبية أذواق ومتطلبات وميزانيات الزوار من مختلف أنحاء العالم».

تجربة استثنائية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة روتانا»، إيدي طنوس: «نؤمن في (روتانا) بأن إمارة دبي تسير بخُطى ثابتة نحو استمرار تحقيقها معدلات نمو ثابتة، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تسعى الإمارة إلى أن تصبح واحدة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزوار في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، إضافة إلى تأكيد مكانتها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «بفضل تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص، فإننا نشهد تطوراً مستمراً في البنية التحتية السياحية والاقتصادية في دبي، ما يسهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة».

وتابع: «شهدنا في السنوات الأخيرة ازدهاراً ملحوظاً في قطاع السياحة بدبي، خصوصاً بعد التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، حيث تمكنت دبي من تعزيز مكانتها ودورها وجهة سياحية عالمية بارزة، بفضل إجراءات السلامة الفعالة والترويج الهادف، كما نجحت في كسب ثقة الزوار وتوفير تجربة سياحية آمنة وممتعة».

وقال: «نرى في (مجموعة روتانا) أن دبي تستمر في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة في السنوات المقبلة، إذ تمتلك مزايا تنافسية قوية تشمل تنوع الفعاليات والتجارب التي تقدمها، والبنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتزام الحكومة والقطاع الخاص بتوفير تجربة استثنائية لكل زائر»، لافتاً إلى أن المجموعة تتطلع بشكل إيجابي إلى دورها في دعم رؤية دبي الاقتصادية، وتعزيز مكانتها العالمية وجهة سياحية رائدة، من خلال تقديم تجارب فريدة وخدمات متميزة في فنادقها بدبي، وتلك المنتشرة حول العالم.

تجارب سياحية

في السياق نفسه، قال رئيس العمليات التجارية المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة «ويجو» المتخصصة في خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مأمون حميدان: «تحقق دبي تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (33D)، وتسعى لأن تصبح واحدة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزوار في السياحة التخصصية والأعمال، وتأكيد مكانتها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «رسّخت دبي مكانتها البارزة وجهة سياحية عالمية، حيث جذبت أنظار العالم بتنوعها وتميزها، وقد ازدهرت خلال السنوات الأخيرة على الرغم من تحديات الجائحة»، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث التقارير، فإن السعة الفندقية في دبي تزيد على 150 ألف غرفة. وأكد أن دبي تستمر في تعزيز مكانتها واحدة من أفضل المدن السياحية في العالم، وتواصل تقديم تجارب سياحية متميزة، وتطوير البنية التحتية السياحية لتلبية تطلعات الزوار وتعزيز مكانتها وجاذبيتها العالمية.

آفاق جديدة

من جهته، قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر، إن «دبي بلغت آفاقاً جديدة من النمو في عام 2023، ما يعكس مواصلة الإمارة مسارها التصاعدي».

وأكد أن «دبي تتجه بقوة إلى تحقيق أهدافها المحددة في جدول أعمال أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لاسيما بعد تحقيقها رقماً قياسياً في عدد الزوار السنوي بـ17.15 مليون زائر في عام 2023، وإحرازها المركز الأول ضمن قائمة موقع (تريب أدفايزر) لأفضل الوجهات السياحية في عام 2024 للمرة الثالثة على التوالي».

وأضاف: «نولي في المجموعة أهمية للسوق المحلية بوصفها سوقاً رئيسة لأعمالنا، ونحن فخورون بالإسهام في ازدهار قطاع السياحة في دبي، خصوصاً مع مستويات الإقبال المرتفعة على فنادقنا في الإمارة، فضلاً عن خططنا لتوقيع اتفاقات جديدة، وافتتاح وجهات لتلبية مستويات الطلب المرتفعة على خيارات الإقامة المتنوعة».

تنوّع غني

أما المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، فقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «أداء قطاع السياحة في دبي - خصوصاً معدلات تدفق الزوار - تجاوز مستويات التعافي على مستوى العالم بعد الجائحة، إذ كانت دبي واحدة من أسرع وأول الوجهات السياحية تعافياً، وتجاوز عدد الزوار الدوليين في عام 2023 الرقم القياسي المسجل في 2022».

وأضاف: «نجح أداء القطاع السياحي بدبي في تجاوز مستويات ما قبل (كوفيد-19) بسرعة قياسية، مقارنة بالوجهات الأخرى حول العالم»، لافتاً إلى أن المؤشرات القوية للقطاع السياحي - معدل الإشغال، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، ومستويات التدفق السياحي - سجلت معدلات نمو على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق.

وأكد أن «التنوع الغني للمنتج السياحي في دبي يعزز جاذبيتها لمختلف شرائح الزوار باستمرار، فهي تواصل إضافة العديد من وجهات الجذب السياحي إلى محفظتها».

ولفت خوجلي إلى أن قطاع السياحة محرك رئيس وداعم لاستراتيجية التنوع الاقتصادي، واستطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق قفزات نوعية في أعداد المنشآت والغرف والمرافق الترفيهية الجديدة، ما انعكس على ارتفاع كبير في الاستثمارات التي استقطبها هذا القطاع الحيوي، الذي يعمل ضمن بيئة تشريعية وبنية تحتية جذابة ليصبح رافداً أساسياً لنمو اقتصاد دبي.

وقال: «يساند قطاع السياحة العديد من القطاعات الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك الطعام والتسوّق والترفيه والنقل الجوي، وغيرها من خدمات مساندة»، مشيراً إلى أن القطاع لعب أيضاً دوراً في تنشيط الطلب على العقارات، ذلك أن نسبة متزايدة من السياح تختار دبي كل عام لبدء استثمارات فيها، من خلال شراء عقارات واختيار دبي وجهة للعيش والعمل معاً.

وتوقع خوجلي أن يواصل قطاع السياحة في دبي تحقيق مؤشرات أداء قوية كل عام، في ظل ارتفاع وتيرة التدفق السياحي، والخطط الكبيرة لمعظم سلاسل الفنادق العالمية لتعزيز وجودها في الإمارة، لافتاً إلى أن «مجموعة حياة» التي تدير 17 فندقاً في دبي، تخطط لرفع عدد غرفها الفندقية بنسبة تصل إلى 25%، من حجم محفظتها الحالية حتى نهاية عام 2025.

مستويات متقدمة

بدورها، قالت رئيسة شركة «إتش في إس» للاستشارات الفندقية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، هلا مطر شوفاني: «لاتزال دبي في مستويات متقدمة في ما يتعلق بنمو وتطور قطاع السياحة والضيافة، ومما لاشك فيه أن المدينة شيدت بنية تحتية مهمة ونظاماً بيئياً سياحياً، ما مكّنها من رفع الطلب إلى مستوى يفوق العرض خلال أشهر معينة من العام».

وأضافت: «تتنافس دبي اليوم مع المدن العالمية الرئيسة على العديد من المسارات، مع خطط ضيافة ذات مستوى عالمي، وتوفيرها بيئة آمنة للشركات والأفراد للازدهار والنمو. ومما لاشك فيه أن اعتماد سياسات مبتكرة سيسمح للمدينة بالاستفادة من مكانتها الرائدة في العقود المقبلة».

وأوضحت: «تظهر البيانات أن عدد القادمين إلى مطار دبي الدولي وأداء الفنادق، فضلاً عن العروض الأخرى والاجتماعات والفعاليات والترفيه، تجاوز مستويات عام 2019. ويعود ذلك إلى عوامل معينة، منها انتقال آلاف العائلات إلى دبي للعيش فيها، والجاذبية المتزايدة للإمارة كوجهة سياحية، وسياسات الأعمال المحسنة التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من تأسيس أعمالها، والنمو في دبي، ومنها عبر جميع أنحاء العالم، وأخيراً الفعاليات العالمية الكبرى التي تنظم فيها على مدار العام».

ولفتت كذلك إلى العديد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة والتي ستمكّن المدينة من تحقيق مزيد من النمو والاستمرار في قيادة القطاع في المنطقة، مؤكدة أن مستويات النمو في القطاع السياحي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (33D).

وقالت: «تُعدّ دبي الآن وجهة ناضجة نجحت في دفع نفسها إلى الساحة العالمية، وتتقدم على الوجهات الدولية الكبرى، كما أن النمو المستمر في الخدمات التعليمية والطبية والبنية التحتية وعروض الضيافة، سيدعم النمو في أعداد المقيمين والزوار، وسيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى تعزيز النمو الاقتصادي الإضافي، ودعم دبي في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة».

وأشارت إلى أن الربط أو الاتصال الجوي الذي تدعمه «طيران الإمارات»، والحوافز التجارية، سيدعمان نمو المدينة إلى مستويات أعلى، حيث تظل التوقعات إيجابية وقوية بالنسبة لدبي.

• 17.15 مليون زائر دولي استقبلتهم دبي في عام 2023.

دبي.. ريادة متواصلة في مختلف المقاييس والمؤشرات

1- تصدرت دبي قائمة المدن التي يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها، بناء على نتائج استبيان نشرته شركة «ريميتلي»، وهي خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت.

2- دبي أفضل المدن عالمياً لـ«العمل عن بُعد»، وفقاً لـ«مؤشر الموظفين والمديرين العاملين عن بُعد» لعام 2023، الصادر عن «شركة سَفِلز للاستشارات العقارية».

3- حلت دبي في المركز الثاني كوجهة سفر على مستوى العالم في مؤشر «يورومونيتور» لأفضل 100 مدينة وجهة سفر لعام 2023.

4- تم تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مدن في «مؤشر مدن الطاقة العالمية»، في تقرير معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لـ«مؤسسة موري ميموريال» في اليابان.

5-احتفظت دبي للعام الثالث بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالمركز الثاني عالمياً بعد باريس على مؤشر أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية 2023، الصادر عن مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق.

أفضل وجهة عالمية

توّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم. ويجري اختيار الجهات الفائزة بهذه الجوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم، بتقديم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة.