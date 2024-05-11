98.7 مليون درهم صافي أرباح «الأنصاري» الربعية

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، أمس، نتائجها المالية، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 98.7 مليون درهم، ووصل الدخل التشغيلي إلى 274.7 مليون درهم، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في بيان، إن ثقة العملاء ظلت قوية على نحو مشجع، في ظل استمرار المعاملات الإجمالية عبر جميع الخدمات في مسار نمو بنسبة 5.1% على أساس سنوي. وارتفع الطلب على القنوات الرقمية من قبل العملاء بشكل ملحوظ، حيث سجل عدد المعاملات عبر هذه القنوات زيادةً بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024، وتبرز هذه الزيادة نجاح استراتيجية تعزيز تجربة المستخدم، كما تسلط الضوء على كفاءة وسلاسة الحلول الرقمية.