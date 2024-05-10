خبراء: توسعة «آل مكتوم الدولي» فرصة جديدة للشركات العالمية

استعرض عدد من الخبراء وممثلي العلامات التجارية العالمية في قطاع الفندقة والضيافة، موضوعات: التميز، والتنافسية، والأصالة في قطاع السفر الفاخر بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2024، الذي اختتم فعالياته أمس. وأكدوا أن مشروع توسّع مطار آل مكتوم الدولي يُعد فرصة جديدة للشركات العالمية.

وأوضح المشاركون في جلسة «المستوى التالي من الرفاهية.. كيف تتميز حقاً في سوق تنافسي»، أن العلامات التجارية الأكثر نجاحاً في مجال الضيافة الفاخرة تزود فنادقها بالفن والموسيقى والمأكولات المحلية، فضلاً عن توفير الفرص لمواهب الطهي المحلية، بدلاً من محاولة تكرار مظاهر الفخامة، مؤكدين الدور الرئيس للتوظيف والاحتفاظ الفعال في إنشاء فرق مجهزة لتلبية التوقعات وتجاوزها، من خلال الخدمات المخصصة للزوار.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات في «دوسِت إنترناشيونال»، براتيك كومار، إن «سوق السفر العربي في دبي هو بوابة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط التي تعُد سوقاً بالغة الأهمية كمركز للسفر، وفرصة للتواصل مع اللاعبين الرئيسين في الصناعة في المنطقة».

من جانبه، أكد نائب الرئيس لشركة «إتش دبليو إنترناشونال»، سيغفريد نيرهاوس، أن «التوسّع في دولة الإمارات رؤية عالمية واستراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في الأسواق العربية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والتطورات الاقتصادية النابضة بالحياة في إمارة دبي، وآخرها مشروع توسّع مطار آل مكتوم الدولي الذي يُعد فرصة جديدة للشركات العالمية لتعزيز تواجدها ونطاق عملها في المنطقة».

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المختلفة في الإمارة، لافتاً إلى التوسع بشكل أكبر وفتح أسواق جديدة أبرزها السوق الصينية.

وضمت قائمة المتحدثين: نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للعلامة التجارية في «رافلز»، كلوديا كوزما كابلان، والمدير العام لشركة «ذا لانا» ـ (مجموعة دورتشستر)؛ ريتشارد ألكسندر، والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في «جميرا»، مايكل جريف، والرئيس التنفيذي للضيافة في «مجموعة بوتيك»، ماركو فرانك، وأدار الجلسة مؤسس «لاكشري ترافيل إيديت ليميتيد»، جون أوسيلاي.