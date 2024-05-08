استراتيجية مجموعة اينوك للنمو المستدام تحقق ربحية غير مسبوقة في السنة المالية 2023

أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تسجيل أعلى ربحية لها على الإطلاق في السنة المالية 2023، مؤكدة من خلال هذا الأداء الاستثنائي نجاح استراتيجية النمو الجديدة طويلة المدى التي اعتمدتها والتي تهدف إلى تزويد أفضل الحلول العالمية في قطاع الطاقة المستدامة والمتكاملة، وبما يعزز مكانة المجموعة مساهماً رئيسياً في الابتكار واستشراف المستقبل في مجال الطاقة.

وتهدف استراتيجية النمو، التي أطلقتها المجموعة في أوائل العام الماضي وترتكز على خمس ركائز استراتيجية، إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً من خلال مواصلة التركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق التقنيات الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من الأهداف العملية لاستراتيجيتنا للنمو التي تتكون من خمس ركائز، تواصل مجموعة اينوك جهودها لتنفيذ رؤيتها المستدامة طويلة المدى في إطار مساعيها لقيادة عملية التحوّل إلى مستقبل مستدام وأقل انبعاثاً للغازات وأكثر اعتماداً للطاقة الخضراء".

وأضاف: "يُبين أداء الأعمال الاستثنائي للمجموعة في عام 2023 التزامها بالابتكار، ويعكس زخمنا المستمر نحو تعزيز القيمة المستدامة في قطاع الطاقة. ونعتزم مواصلة البناء على ما تحقق من الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية في عام 2024 وما بعده لتلبية توقعات شركائنا، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الطموحة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وارتفعت ربحية مجموعة اينوك عبر سلسلة القيمة في عام 2023، حيث ظلت اينوك ملتزمة بتعزيز القدرة التنافسية وخلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد المحلي في إطار مستهدفات الركيزة الأولى للاستراتيجية التي جرى تنفيذها مؤخراً وهي "التطوير الاستباقي".

في العام 2023، أكملت المجموعة بنجاح محطةً هامّة في رحلة تحولها التقني من خلال تطبيق نظام "ساب" على مدى خمس سنوات، وقد خُطّط لهذه الخطوة الإستراتيجية بهدف توظيف أحدث التطورات التكنولوجية لتحقيق التميّز في العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وبعد نجاح إطلاق نظام "ساب"، أعلنت المجموعة عن استراتيجية رقمية شاملة مثّلت بداية رحلةٍ رقمية شاملة، شكّلت امتداداً لتطبيق نظام "ساب" وساهمت في تعزيز التزام المجموعة واسع النطاق والمستمر للتكيّف والتطوّر مع التقنيات الناشئة ومتطلبات السوق. ومن خلال ذلك، تضمن المجموعة الاستمرار في المنافسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية المستقبلية.

وفي إطار ركيزة "تطوير الأصول"، عززت مجموعة اينوك من الاستفادة من القدرات عبر وحدات المعالجة ومحطات التخزين والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. وقد وصل معدل الطاقة الاستيعابية لمحطات التخزين إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات بنسبة 98% في السنة المالية 2023، بما يعكس الطلب القوي على التخزين. ووسّعت المجموعة شبكة محطات الخدمة من خلال تشغيل 14 محطة إضافية، بما في ذلك التوسّع الناجح في سوق أبوظبي بافتتاح أربع محطات خدمة تماشياً مع خطط المجموعة الطموحة للتوسّع في العاصمة. علاوة على ذلك، افتتحت "اينوك لينك"، خدمة توصيل الوقود الرائدة في المجموعة، 7 محطات في العام الماضي.

بعد أن عززت اينوك نقاط قوتها في مجالات التحسين والتطوير وتلبية احتياجات العملاء لأكثر من عقد من الزمن، أكّدت المجموعة التزامها بركيزة "العميل أولاً" من خلال تحقيق أعلى معدل لرضا العملاء على الإطلاق بنسبة 86% في عام 2023. وفي العام الماضي، أطلقت المجموعة العديد من المبادرات التي تستهدف خدمة العملاء لتعزيز التوسع في قطاع البيع التجزئة، بما في ذلك الأشكال الجديدة للتزود بالوقود المصممة خصيصاً لمناطق التجمعات، وتحسين أنظمة الدفع، وتحديث البنية التحتية في محطات الخدمة لخدمة المزيد من العملاء، خاصة خلال ساعات الذروة.

وفي إطار ركيزة "تكامل سلسلة القيمة والنمو"، واصلت المجموعة استكشاف الفرص لتعزيز التوازن بين العرض والطلب وتعزيز سلسلة القيمة التابعة لها لتنمية الأعمال خارج دولة الإمارات.

وشهد عام 2023 أيضاً تحقيق اينوك تقدم كبير في رؤيتها المستدامة لمواكبة الطلب على الطاقة النظيفة في المستقبل من خلال الركيزة الخامسة "تنويع حلول الطاقة". وتماشياً مع الاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ساهمت اينوك في تقليل بصمتها الكربونية من خلال العديد من المبادرات التي تركّز على تلبية متطلبات الطاقة النظيفة. وشمل ذلك اختبار وقود الطيران المستدام بالتعاون مع طيران الإمارات واتفاقيات الشراكة مع الجهات المحلية والدولية لتحويل النفايات البلدية الصلبة لإنتاج وقود الطيران المستدام. وتواصل المجموعة أيضاً جهودها لاستكشاف الهيدروجين كوقود بديل، حيث قامت بتشغيل أول محطة لوقود الهيدروجين الأخضر والتي تم عرضها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي العام الماضي.