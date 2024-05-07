مكتوم بن محمد: دبي تمتلك بنية تشريعية مثالية لقيادة منظومة التكنولوجيا المالية

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، النسخة الثانية من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي في «مدينة جميرا»، وتستمر على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 8000 مُتحدث ومشارك، من أكثر من 100 دولة، ونخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين، فضلاً عن أكثر من 200 جهة عالمية عارضة.

بنية تحتية وتشريعية

وقال سموه: «تمتلك دبي اليوم البنية التحتية والتشريعية المثالية لقيادة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية، ولتكون مركزاً عالمياً لها، ومنصة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من فرص النمو الجديدة في هذا القطاع المتنامي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، وبما يرسخ مكانتها، وجهة رائدة للمؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع للتوسع والنمو في بيئة مثالية، ترعى النمو والازدهار والابتكار والتميز».

وأضاف سموه: «تأتي قمة دبي للتكنولوجيا المالية بنسختها الثانية، لتسلّط الضوء على التحول المستمر في القطاع المالي الذي تقوده التكنولوجيا، والحاجة الماسّة للتركيز على الابتكار المالي، وترسيخ تأثير الاستدامة كأسلوب حياة. وعبر التعاون والشراكة بين البنوك من جهة، وشركات التكنولوجيا المالية ومنصات تطبيقات الخدمات المالية من جهةٍ أخرى، تضطلع دبي بدور بارز ومكانة مرموقة، تتيح لها قيادة مستقبل هذا القطاع المتسم بالديناميكية والحيوية، وتصميم خدمات مالية ومصرفية محورها العميل والمستثمر، ما يتيح المضي قدماً بقفزات واسعة نحو المستقبل».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن اليوم نتحدث من المستقبل، حيث يُعيد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة تشكيل ملامح القطاع المالي. ويقع على عاتقنا استكشاف الآثار الإيجابية والفرص الكامنة في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وعالم العملات الرقمية وتقنية (بلوك تشين) المتنامية. ولا حدود لما يمكن إنجازه من هذه النقطة لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية».

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «انطلقت، اليوم، النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، حيث تجتمع أفضل العقول، وقيادات القطاع، لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية».

وأضاف سموه: «تأتي قمة دبي للتكنولوجيا المالية لتسليط الضوء على التحول المستمر في القطاع المالي الذي تقوده التكنولوجيا، وحاجتنا الماسّة لتطبيق الابتكار والشمول المالي، وترسيخ تأثير الاستدامة كأسلوب حياة، نحن اليوم نتحدث من المستقبل، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة تشكيل ملامح التمويل، وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية ستصل إلى 949 مليار دولار أميركي في الفترة من 2022 إلى 2030، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في هذا القطاع على المستوى العالمي».

وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي».

نمو غير مسبوق

وحضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث استهل محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، أعمال القمة بكلمة افتتاحية قال فيها: «أصبح مركز دبي المالي العالمي محركاً رئيساً لنمو اقتصاد دبي، ومساهماً أساسياً في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، إذ يتماشى معدل نموه السريع بشكل مثالي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، في مجال التنافسية في قطاع الأعمال والاستثمار»، لافتاً إلى أن النمو غير المسبوق الذي حققه «دبي المالي العالمي» على مدى الـ20 سنة الماضية، يؤكد مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز ضمن قطاع الخدمات المالية العالمي.

وأضاف: «نسعى من خلال مبادراتنا الاستراتيجية إلى توفير بيئة ديناميكية للابتكار، وتمكين وازدهار المشروعات، حيث استثمرت دبي بشكل كبير في توفير منظومة مثالية للتكنولوجيا المالية، وذلك عبر إنشاء إطار تنظيمي داعم ومرن، يتيح للشركات الناشئة والقائمة الوصول إلى التمويل والبيئات التجريبية والموارد».

بيئة أعمال مزدهرة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة أعمال مزدهرة، تجمع بين التكنولوجيا والوصول إلى كمّ هائل من الفرص، ما يُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من تحقيق المزيد من النجاح والتوسع على نطاق عالمي. وفي إطار استراتيجية واضحة المعالم، ومن خلال تعزيز أطر التعاون وتفعيل الشراكات الهادفة، نضع معايير جديدة للتميز المالي».

استثمارات التكنولوجيا المالية

من المتوقع أن تسجل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية نمواً بنسبة 17.2%، بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي، وفي دبي، ويتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الغربية وآسيا وإفريقيا.