«ألفا ظبي»: 4.6 مليارات درهم صافي أرباح الربع الأول    

أعلنت «شركة ألفا ظبي القابضة» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، محققة صافي أرباح للمجموعة خلال الربع بلغ 4.6 مليارات درهم، ما يعكس الزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر قطاعات الأعمال الرئيسة، والتزامها الراسخ بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.

وحققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، مسجلة إيرادات بلغت 14.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 11%، كما سجل صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 232% مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2023، في حين سجلت المجموعة زيادة في معدل السيولة بنسبة 29% (على أساس سنوي) في رصيدها النقدي ليصل إلى 21.5 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، محمد ثاني مرشد الرميثي: «تؤكد الأرباح التي سجلتها (ألفا ظبي القابضة) قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو بفعالية، وسعينا المتواصل لتحقيق التميز، وبنظرة شاملة، عكست نتائجنا المالية لهذا الربع نمونا المتواصل على أساس سنوي، والتزامنا الثابت بالقطاعات الحيوية لحاضر ومستقبل اقتصاد الدولة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«شركة ألفا ظبي القابضة»، المهندس حمد العامري، إن «المجموعة حققت أداءً قوياً، وواصلت مسيرة زخم نمو الأعمال، في وقت عكست فيه الإيرادات البالغة 14.2 مليار درهم والقفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية بنسبة 232% حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالها المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري».

وعزت المجموعة هذا الأداء القوي إلى عدد من العوامل، مثل التوسع العضوي ضمن محفظتها الاستثمارية، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.