مكتوم بن محمد يلتقي قيادات عالمية في القطاع المالي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، عدداً من كبار المسؤولين والقيادات العالمية وصُنّاع القرار في القطاع المالي العالمي، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لـ«قمة دبي للتكنولوجيا المالية».

واستعرض سموّه مع كبار المسؤولين العالميين مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بواقع ومستقبل القطاع المالي العالمي، وإسهام دبي في تشكيل ملامحه، بما تقدمه من خدمات نوعية وتركيز على مجالات الابتكار التي تعزز نمو التكنولوجيا المالية الناشئة.

والتقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«بورصة ناسداك»، أدينا فريدمان، حيث أكد اللقاء حرص دبي على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى، وما يشكله ذلك من أهمية في دعم جهود الإمارة الرامية إلى تحفيز نمو الاستثمار، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في الخدمات المالية.

ونوّه سموّه بالشراكة القوية التي جمعت دبي مع «ناسداك» على مدار سنوات، بما لهذه الشراكة من أثر إيجابي أسهم في تشكيل مسارات جديدة للتميز في القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد، لافتاً سموّه إلى استهداف الإمارة مضاعفة أسواقها المالية وبورصتها إلى ثلاثة تريليونات درهم، ومنح نظامها المالي عمقاً أكبر، تأكيداً لمكانتها وجهةً رئيسةً للمستثمرين ورؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم.

من جهتها، أعربت رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«ناسداك»، عن تقديرها للنهج الطموح الذي تتبعه دبي، والتطور السريع الذي تشهده على صعيد التنمية الاقتصادية.

كما التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمدة مدينة سيؤول الكورية، أوه سيه هون، حيث أعرب سموه عن تقديره للتجربة الكورية الجنوبية في مجال الابتكار الاقتصادي، لافتاً إلى وجود العديد من أوجه التشابه بين تجربة كل من دبي وسيؤول في مضمار التنمية الشاملة المستدامة، وفي تطوير مجال الخدمات المالية.

من جانبه، أعرب عمدة مدينة سيؤول عن تقديره لمسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دبي في مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع المالي، إذ تحولت إلى أحد مراكزه الرئيسة في المنطقة.

في السياق نفسه، التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلاً من الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جوليوس باير» للخدمات المصرفية الخاصة، نيك دريكمان، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولت»، نيك ستورونسكي.

واطلع سموه على ما تقدمه «جوليوس باير» و«ريفولت» من خدمات مالية ومصرفية تعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا المالية، حيث أعرب سموه عن التزام دبي بخلق بيئة مواتية لإدارة الثروات والاستثمار والتميز في مجال التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى المبادرات الاستراتيجية التي لا تلبث دبي أن تطلقها لجذب الاستثمار، والاهتمام المتنامي الذي توليه لمجال الابتكار في القطاع المالي، وتحفيز شركات التكنولوجيا المالية، وسعيها الدائم لتوسيع دائرة شراكاتها مع المجموعات والشركات العالمية القادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية، تدفع في اتجاه تطوير القطاع عالمياً، تأكيداً لمكانة دبي كمركز رئيس للصناعة المالية.

وخلال اللقاء، أشاد دريكمان وستورونسكي بالنمو الاستثنائي الذي حققته دبي خلال العقد الماضي كمركز مالي عالمي، مؤكدين تطلعهما لاكتشاف مزيد من فرص النمو لأعمال كل من «جوليوس باير» و«ريفولت» في المنطقة.