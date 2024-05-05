«الاتحادية للضرائب»: 39.47 ألف زيارة تفتيشية للأسواق في 2023

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.

وكشفت الهيئة بأنها نفذت خلال العام الماضي 39.47 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 211 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة بلغت 80.71% في عدد الزيارات، وارتفاع نسبته 86.73% في عدد الحملات مقارنة بعدد الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2022 التي بلغت 21.84 ألف زيارة ميدانية من خلال 113 حملة تفتيشية.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار المُساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية للأسواق، للتأكد من إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار في المنتجات الرديئة والمقلدة، والتي تؤثر على جودة الحياة.

وأوضحت أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، فقد أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ومصادرة 21.29 مليون عبوة من منتجات التبغ غير المُطابقة للمواصفات، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال العام الماضي، بينما تم ضبط 2.45 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل مشروبات غازية، ومشروبات طاقة، ومشروبات مُحَلَّاة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «تهدف الجهود الرقابية المُتواصلة التي تقوم بها الهيئة إلى تعزيز الامتثال الضريبي، ومتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومن ناحية ثانية تُكثِّف الهيئة جهودها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي باعتبارهم شركاء استراتيجيين».

وأضاف البستاني: «تعتمد الهيئة معايير رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق السلس والفعال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح التزامات جميع أطراف النظام الضريبي مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على الأسواق بأعلى معايير الحوكمة والشفافية».

وتابع: «تعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة، لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة، أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات: نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والذي شهد عمليات تطوير متواصلة منذ بدء تطبيقه قبل أكثر من خمس سنوات، حيث يتم تثبيت (الطوابع الضريبية الرقمية) على علب منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز ذكي يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».

ولفت البستاني إلى شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية بالدولة بالقطاعين الحكومي والخاص مما يُسهم بدورٍ أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، مبيناً أنه تم من خلال هذه الشراكات تحقيق أهداف مهمة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، حيث يتم تنظيم سلسلة ندوات وورش عملتعريفية لقطاعات الأعمال في جميع الإمارات، فيما يتم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال في الأسواق.

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن من المؤشرات التي أظهرتها الحملات على الأسواق ارتفاع عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها خلال الزيارات التفتيشية في عام 2023 إلى 32.71 ألف منشأة مقارنة مع 18.23 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في عام 2022 بزيادة نسبتها 79.41%. كما ارتفع عدد المُنشآت المُسجَّلة المُخالفة للقوانين الضريبية التي تم رصدها إلى 4.39 ألاف منشأة مقارنة مع 2.57 ألف منشأة مُخالِفة تم رصدها في عام 2022 بزيادة نسبتها 70.91%، فيما تم توجيه 1.15 ألف إشعار بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة غير مُسجلة مقابل 668 إشعاراً بالتسجيل تم توجيهها في عام 2022 بزيادة 72.31%.