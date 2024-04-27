اتفاقية بين «دبي الجنوب» و«المركز الميكانيكي للخليج العربي» لافتتاح منشأة بـ 500 مليون درهم

أعلنت دبي الجنوب، أمس، عن توقيع اتفاقية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لعلامات السيارات الفاخرة في الإمارات، لافتتاح صالة عرض ومركز خدمة جديد بقيمة 500 مليون درهم في دبي الجنوب، لتلبية احتياجات عملاء علاماتها التجارية.

وتمتد المنشأة المتطورة التي سيتم تشييدها على مساحة 33 ألف متر مربع، وستوفّر صالة عرض لسيارات (BMW، وMINI)، والعديد من العلامات التجارية الأخرى، كما ستضم المنشأة مركز خدمة شاملاً لتلبية احتياجات العملاء في مرحلة ما بعد البيع وخدمات الصيانة.

وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في «ذا بزنس أفنيو»، وهي وجهة رئيسة على مقربة من مبنى الطيران الخاص ومطار آل مكتوم الدولي، توفر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد والمنطقة الحرة بجبل علي وشارع إكسبو.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين: «تعتبر هذه المنشأة الجديدة شهادة على الجاذبية التي تتميز بها دبي الجنوب للشركات، بفضل منظومتها المتكاملة وبنيتها التحتية الحديثة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأعمال».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم للمركز الميكانيكي للخليج العربي، للمساهمة في توفير خدمات استثنائية لعملائه في المنشأة الجديدة».

بدوره، أشاد العضو المنتدب في البطحاء القابضة، الشركة المالكة للمركز الميكانيكي للخليج العربي، يان فيلتون، بالمبادرات التنموية لدبي الجنوب، من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات رفيعة المستوى للعملاء.