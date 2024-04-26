رئيس "الياه سات": الإندماج مع "بيانات" يؤسس شركة عالمية في تكنولوجيا الفضاء بقيمة 15 مليار درهم

أكد علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات"، أن الاندماج مع شركة "بيانات" لتأسيس "سبيس 42" كشركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الفضاء والحلول الجيومكانية بقيمة سوقية تزيد على 15 مليار درهم "4 مليارات دولار" يشكل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة.

وقال الهاشمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عقب موافقة المساهمين على الاندماج المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس.. إن الاندماج بين الشركتين سيثمر عن اجتماع نقاط قوة وخبرات الشركتين في إطار منظومة تنافسية مستدامة تنطلق على طريق النمو والتطوّر، وبما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وأضاف أن توحيد القدرات المتفوقة للشركتين يعزز قدرة "سبيس 42" على اغتنام الفرص السانحة في قطاعات تقنيات الفضاء والحلول الجيومكانية، والتحليل الذكي للأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، لافتا إلى أن استراتيجية نمو "الياه سات" كانت تركز على مجالات واعدة وسريعة النمو، وبخاصة التواصل المباشر بين الأجهزة D2D، وإنترنت الأشياء.

وأوضح الهاشمي أن الكيان الجديد سيتمتع بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء، سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع ومن المتوقع أيضاً، أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

وقال إن "سبيس 42" ستتمتع بإمكانات كبيرة للنمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل إيرادات مجمعة للشركتين قدرها 2.8 مليار درهم، وصافي دخل قدره 639 مليون درهم، بناء على النتائج المالية الأخيرة لعام 2023، كما سيدعم مركزها المالي القوي إطار عمل مالي سيعطي الأولوية للاستثمار في نمو الأعمال والتوسع المستدام مع ضمان ربحية قوية وعوائد جذابة للمساهمين.

ولفت إلى أن "الياه سات" أطلقت في فبراير الماضي، استراتيجيتها الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، للارتقاء بمستوى الاتصال العالمي من خلال تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء أينما كانوا.

وأوضح أن استراتيجية الشركة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية تشمل مرحلتين، الأولى يتم التخطيط فيها لتوفير إمكانات الصوت والمراسلة هذا العام، قبل إطلاق إمكانات الرسائل النصية وإنترنت الأشياء على الهواتف الذكية في العام 2025، وذلك باستخدام أقمار الياه سات في المدار الأرضي الثابت والتي تشمل الثريا 2، والثريا 3، والثريا 4، علماً أنه من المنتظر إطلاق قمر الثريا 4 في وقت لاحق من العام الحالي.

وذكر أن المرحلة الثانية المعروفة باسم Project BlueStar، تهدف إلى تمكين الاتصال الكامل والمباشر بين الأجهزة وشبكة الأقمار الصناعية عبر شبكة أقمار صناعية متنامية ومستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية Project SKY تتضمن ركيزتين شاملتين تغطيان ثلاث تطبيقات رئيسية هي "الصوت، والرسائل النصية، والبيانات".

ولفت إلى تعاون الشركة ومجموعة شركاتها التابعة مع مجموعة من الشركاء لتطوير مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء الهامة، حيث تتيح هذه الشراكات الاستراتيجية الفرصة للاستفادة من خبرات الشركاء والموارد وتعزز الوصول إلى السوق لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.

وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، أن الشركة تساهم في سد الفجوة الرقمية من خلال توفير خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بأسعار معقولة وموثوقة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، حيث يتيح أسطولها القوي من الأقمار الصناعية إمكانية الاتصال في المناطق النائية والريفية، ما يمكن المجتمعات من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.