مكتوم بن محمد: «محاكم مركز دبي المالي العالمي» الخيار الأول لتسوية الدعاوى الدولية في المنطقة

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز، وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية)، الذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيداً، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة الأكثر تفضيلاً للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذلك دعاوى الأفراد.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، في تدوينة على منصة «إكس»: «حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات قياسية لعام 2023، حيث سجّلت رقماً قياسياً في قيمة القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية، بواقع 111 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 277%».

وتابع سموه: «كما سجلت دائرة دعاوى التحكيم أكبر نمو لها على الإطلاق، وبلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 13.4 مليار درهم، بزيادة تجاوزت نسبتها 994%، وبلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم».

وأضاف سموه: «استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترسّخ نجاحها ومكانتها باعتبارها الخيار الأول في المنطقة لتسوية الدعاوى الدولية في المنطقة، ونمو أعمال محاكم المركز يعكس ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية في دبي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية». وقال سموه، في بيان، أمس: «استراتيجية محاكم المركز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعّالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدة من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً».

وقال سموه: «زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية».

دبي الرقمية

وأضاف سموه: «تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم مجموعة متنوعة من القطاعات، منها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. ومن هنا كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدماً في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية».

المحكمة الابتدائية

ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز، بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة، 111 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم.

كما سجّلت المحكمة الابتدائية قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط. ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في عام 2023 إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994%، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.

وشملت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية مجموعة من القطاعات، منها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع، ونظرت نزاعات متعلقة بمخالفات العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم وعقود العمل.

تعزيز الثقة

أما بالنسبة لسجل محاكم المركز في تعزيز ثقة جمهور الأعمال بموجب أحكام التنفيذ، فقد نظرت محاكم المركز ما مجموعه 325 دعوى تنفيذ في عام 2023.

كما نظرت محكمة الدعاوى الصغيرة وسجلت 522 دعوى في عام 2023.

وجاءت هذه الدعاوى مدفوعة بالنزاعات المتعلقة بمخالفات العقود وقضايا الملكية والإيجار وعقود العمل والخدمات المصرفية والتمويل.

وفي دليل على الإقبال الذي حازته محكمة الدعاوى الصغيرة في تسوية نزاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت الدعاوى المرفوعة في 2023 قيمة إجمالية قدرها 52 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 20%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة في محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2023 مبلغاً قدره 105 آلاف درهم، بزيادة نسبتها 9% على عام 2022.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي عزمي: «في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريباً، وهذا ما يعكس الثقة المتزايدة بمحاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة. كما أثبت حجم الإقبال على طلبات دعاوى التنفيذ قدرتنا في دعم جمهور الأعمال عبر شبكة تنفيذ وطنية وإقليمية ودولية قوية».

من جانبه، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة والبنية التحتية التي نواصل تطويرها بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثاً التي يطلبها مستخدمي المحاكم.

كما أن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام، وتعزيز تجربة المحاكم الشاملة ومواكبة سُبل الوصول الفعال والأقل تكلفة إلى إجراءات تسوية المنازعات هي من الركائز الأساسية لعملنا، كما أننا مستمرون في العمل جنباً إلى جنب مع الكيانات الوطنية بهدف ضمان دعم الطموحات الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية لمحاكم المركز ستواصل تمكين الجمهور من الوصول النزيه والقوي إلى مجموعة فعالة من خدمات تسوية المنازعات».

النائب الأول لحاكم دبي:

• زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم المركز، دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي.

• دائرة دعاوى التحكيم سجلت أكبر نمو لها على الإطلاق، بإجمالي 13.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 994%.

خدمات إضافية

تمثل التطور الأبرز في الخدمات الإضافية التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، في النمو الهائل في تسجيل الوصايا، ففي عام 2023، سجلت خدمة الوصايا أكثر من 1500 وصية، بزيادة نسبتها 26% على عام 2022. علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي عدد طلبات تنفيذ الوصايا بواقع 28 وصية في عام 2023، بزيادة نسبتها 21% على عام 2022.

اتفاقيات شراكة

أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2023 اتفاقيات شراكة مع «غرف دبي»، بهدف تقوية وتعزيز سُبل التعاون الوثيق، ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، ولإمارة دبي، إضافة إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية التي ستعزز فرص الوعي بخدمات الاقتصاد الرقمي المقدمة من محاكم المركز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي، التي تم إطلاقها حديثاً في إمارة رأس الخيمة.