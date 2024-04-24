«الاتحادية للضرائب» تستكمل المرحلة الثانية لحملة التوعية بضريبة الشركات

تستكمل الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ فعاليات وبرامج التوعية المتخصصة، التي تستهدف مختلف الفئات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وجهودها المستمرة في توفير الدعم المعرفي للخاضعين للضريبة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينها من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023.

وأعلنت الهيئة في بيان صحافي، أمس، عن تنفيذ ورشة العمل الثانية المخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنجاح في إمارة رأس الخيمة. وأوضحت أن «هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات، التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي، وتستند إلى النجاح الكبير والاهتمام الواسع الذي لاقته ورشة العمل الأولى والمماثلة التي عقدت في أبوظبي».

وشهدت الورشة الثانية في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 200 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ركّزت على إيضاح ومناقشة التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات.

وأكدت الهيئة أن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات جاء في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجتها الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات، ومساعدة دافعي الضرائب والفئات المعنية على فهم التزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات، وتعزيز الوعي الضريبي والامتثال الذاتي لديهم.

كما أوضحت الهيئة أن «حملة التوعية الشاملة بضريبة الشركات تتواصل حتى نهاية العام الجاري، وتتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات والبرامج المتخصصة، وورش العمل المصممة والموجهة لتناسب كل فئة من الفئات الأساسية لدافعي الضرائب والقطاعات المعنية». ونجحت الهيئة من خلال الحملة في تقديم محتويات توعية تتميز بالوضوح والشمولية، وتغطي جميع القضايا التشريعية والإجرائية المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات.

وقالت مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، زهرة الدهماني: إن «مشاركة آلاف الشركات والجهات المعنية في تطبيق ضريبة الشركات والقطاع الضريبي بشكل عام في ورش العمل الحضورية والافتراضية، التي نظمتها الهيئة منذ العام الماضي، تعكس اهتمام قطاعات الأعمال وحرصها على الاستعداد للالتزام التام بتطبيق قانون ضريبة الشركات، كما تعكس نجاح الهيئة في توفير الدعم المعرفي المستمر للخاضعين للضريبة والمعنيين بتطبيقها، ونشر الوعي الضريبي، وتعزيز التواصل المباشر والفاعل بين الهيئة والمعنيين والخاضعين للضريبة».