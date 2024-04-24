«العين للتأمين» توزع 20% أرباحاً نقدية على المساهمين

أقرّت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بما يعادل درهمين لكل سهم بواقع 30 مليون درهم على المساهمين عن عام 2023، حيث حققت الشركة أداءً قوياً ونمواً في الأعمال.

وقال رئيس مجلس الإدارة، محمد جوعان راشد البادي الظاهري، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة: «في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تظهر دولة الإمارات مرونة مع وجود مبادرات استراتيجية لتعزيز النمو في الاقتصاد»، مشيراً إلى تأكيدات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التفاؤل في استمرار النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال السياسات الاستباقية والذي من المتوقع أن يحقق نمواً إجمالياً بنحو 5.7% لعام 2024، معرباً عن أمله في أن يشهد قطاع التأمين في الدولة نمواً مستمراً خلال السنوات المقبلة.