«العين للتأمين» تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل درهمين لكل سهم بواقع 30 مليون درهم على المساهمين عن عام 2023، حيث حققت الشركة أداء قوياً ونمواً في الأعمال.

وقال رئيس مجلس الإدارة، محمد جوعان راشد البادي الظاهري، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة: «في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة مع وجود مبادرات استراتيجية لتعزيز النمو في الاقتصاد»، مشيراً إلى تأكيدات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التفاؤل في استمرار النمو الاقتصادي في الدولة من خلال السياسات الاستباقية والذي من المتوقع أن يحقق نمواً إجمالياً يقدر 5.7 % للعام 2024، ومعرباً عن أمله في أن يشهد قطاع التأمين في الدولة نمواً مستمراً خلال السنوات المقبلة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للدورة (2024- 2026)، والذي ضم عضوية كل من محمد جوعان راشد البادي الظاهري، وخالد محمد البادي، وغيث هامل خادم آل غيث القبيسي، وسعيد أحمد عمران المزروعي، وسعيد أحمد سيف صقر المحيربي، وعبدالله مبارك عبدالله مبارك الدرمكي، وشيخة ناصر محمد علي النويس.