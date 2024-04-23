«المركزي» يتيح للبنوك وشركات التمويل تأجيل أقساط القروض الشخصية والسيارات 6 أشهر

تجاوباً مع ما نشرته «الإمارات اليوم»، أول من أمس، من مقترحات لمساهمة البنوك في التخفيف عن العملاء المتضررين من الأمطار، وتضمنت تأجيل الأقساط، ومنح قروض صغيرة من دون فوائد، أصدر المصرف المركزي، أمس، إشعاراً إلى كل البنوك وشركات التمويل بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية، وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر، من دون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.

من جانب آخر، أكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرّضت لها المركبات والمنازل جرّاء الأمطار الشديدة، نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات، الأسبوع الماضي، مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف، أو ما يُسمى بـ(التأمين الشامل)، وتُعدُّ شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض. وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين، تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة. ويوجه المصرف المركزي الجمهور بضرورة قراءة وفهم وثيقة التأمين، لضمان حقوقهم التأمينية، والتوجه إلى وحدة «سندك»، لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود شكوى أو نزاع مع شركات التأمين. وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت أخيراً، تقريراً قدّم فيه مصرفيان ثلاثة مقترحات للقطاع المصرفي، للإسهام في تخفيف الأعباء عن المتعاملين من أصحاب التمويلات العقارية والمركبات والقروض الشخصية، الذين تضرروا من الأمطار التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي. وتضمنت تلك المقترحات، السماح بتأجيل عدد من الأقساط الشهرية، وتوفير تمويلات وقروض صغيرة من دون فوائد لشراء أثاث وأجهزة إلكترونية بديلة عن تلك التي تعرضت للتلف.