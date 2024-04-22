«مصنعين» يستقبل 1500 مواطن باحث عن عمل

قالت مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلامة العوضي إن «النسخة الثانية من معرض (مصنعين) للوظائف في الوزارة، يشهد إقبالا كبيرا من الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في هذه المجالات الحيوية».

وأضافت العوضي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش انطلاق اليوم الثاني من المعرض الذي سيستمر حتى يوم غد في أبوظبي، أن اليوم الأول من معرض «مصنعين» استقبل نحو 1500 مواطن باحث عن العمل في مختلف التخصصات، حيث تم إجراء حوالي 2300 مقابلة عمل مع أكثر من 83 شركة مشاركة في المعرض.

ولفتت العوضي، إلى أن المعرض يوفر أكثر من 800 وظيفة في مختلف الشركات والتخصصات منها 150 وظيفة لأصحاب الهمم، موضحة أن الوظائف المطروحة في المعرض هي لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة من مختلف إمارات الدولة.

وأكد نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية بأدنوك، المهندس سالم بافرج، التزام «أدنوك» بدعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ وطرح عدة مبادرات لتمكينهم في هذا القطاع كبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني الذي أسهم في تعيين أكثر من 11.500 ألف مواطن في القطاع الخاص منذ عام 2018 موضحا أن منهم 6500 مواطن تم تعيينهم العام الماضي 2023.

وقال بافرج: «من خلال هذه المبادرات تسعى (أدنوك) لمضاعفة الجهود وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص بشكل أكبر، حيث تتيح لهم هذه المبادرات فرصا نوعية في مجال الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

بدوره، دعا مدير إدارة الشراكات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد الحكيم، الكوادر الوطنية للمشاركة في معرض «مصنعين» والحضور للتقديم على الشواغر الوظيفية التي تطرحها الشركات والاستفادة من الفرص التي يضمها المعرض.

ولفت مدير إدارة تطوير التواصل والأعمال في شركة «إي بي بي» الرائدة في مجال التكنولوجيا والكهربائيات في المنطقة، أحمد العمودي، إلى طرح الشركة نحو 12 شاغرا وظيفيا حتى الآن في معرض «مصنعين»، مبديا تطلعهم لزيادة العدد نظرا للإقبال الكبير الذي يشهده المعرض.

وأوضح العمودي أن الشواغر تستهدف التخصصات التي لها علاقة بالطاقة والهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية وكذلك تخصصات إدارة الأعمال.

ويستمر المعرض الذي انطلقت أعماله أول من أمس، تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني وبتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، و«مجموعة أدنوك»، حتى اليوم (23 أبريل)، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل والتدريب التي تستشرف المستقبل على أساس الابتكار.