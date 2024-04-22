«القدرات التخزينية» تجنّب منافذ البيع تأثيرات المنخفض الجوي

كشف مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، أن عدداً كبيراً من منافذ البيع استفاد من القدرات التخزينية لديه، لتجنب تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة أخيراً، سواء خلال فترة ذروة الأمطار، أو الفترة التي تليها، وتمكنت من توفير الإمدادات اللازمة من مختلف السلع الغذائية الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار، لافتين إلى أن القدرات التخزينية كانت ولاتزال من العوامل القوية التي استند عليها قطاع تجارة التجزئة في التعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الاستثنائي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» وجود وفرة كبيرة في المعروض من السلع الغذائية التي تلبي متطلبات المستهلكين في منافذ البيع، إضافة إلى استقرار عام في أسعار السلع كافة.

قدرات تخزينية

وقال مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «منافذ البيع التابعة للتعاونية في مختلف أنحاء دبي استفادت من القدرات التخزينية لديها، وفي مستودعاتها، وتجنبت تأثيرات المنخفض الجوي الاستثنائي الذي شهدته الدولة».

وأضاف: «شهدت الأسواق بحكم طبيعة الظروف خلال فترة ذروة المنخفض الجوي صعوبات في توريد السلع اليومية الغذائية، وهو ما جعل إدارة التعاونية تستفيد من القدرات التخزينية في توفير المنتجات وتوزيعها بين منافذ البيع، بما يتيح وفرة في السلع الغذائية».

وأكد البستكي أن «قطاع تجارة التجزئة المحلية نجح بشكل عام في تجاوز أزمة المنخفض الجوي الاستثنائي من خلال تلك القدرات القوية التخزينية واللوجستية لديه، ما أتاح وفرة وتنوعاً في المعروض من السلع الغذائية الأساسية، واستقراراً عاماً في الأسعار».

وتابع: «لاتزال القدرات التخزينية حتى الآن من السمات المفيدة في القطاع»، لافتاً إلى أن بعض عمليات التوريد بدأت استئناف أنشطتها تدريجياً وصولاً إلى معدلاتها المعتادة خلال المراحل المقبلة.

عامل قوي

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل النابودة: «مكنت القدرات اللوجستية والتخزينية، منافذ البيع، من تجاوز تداعيات المنخفض الجوي سواء خلال فترة ذروة الأمطار أو الفترات التي تلتها».

وأضاف أن «(تعاونية الشارقة) استطاعت من خلال القدرات اللوجستية لديها، المحافظة على وفرة المعروض من السلع كافة، خصوصاً الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر يومياً، إضافة إلى المحافظة على استقرار أسعار كل السلع».

في السياق نفسه، اعتبر مسؤول المبيعات في سلسلة متاجر تجزئة، أشيش ديباك، أن «القدرات التخزينية كانت ولاتزال من العوامل القوية التي استند إليها قطاع تجارة التجزئة في التعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الاستثنائي، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين بأسعار مستقرة مقارنة بأزمات مماثلة تركت تأثيرات كبيرة في عدد من دول العالم».

وتابع: «تم التعامل مع التأثيرات اللحظية خلال ذروة الأمطار على توريد بعض العلامات التجارية للسلع اليومية الغذائية الطازجة مثل الخبز أو الدجاج الطازج والخضراوات، من خلال بدائل مختلفة». وأكد ديباك قوة القدرات التخزينية للقطاع في توفير السلع حتى الوصول للقدرات الكاملة للتوريد.

وفرة المعروض

أمّا مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو التجارية»، ناندا كومار، فقال إن «القدرات التخزينية واللوجستية لمنافذ البيع التابعة للمجموعة في مختلف أنحاء الدولة استطاعت تجنب أية تأثيرات سلبية للمنخفض الجوي، سواء خلال فترة المنخفض أو الفترة التي تليه».

وتابع: «هناك وفرة كبيرة في المعروض من السلع الغذائية التي تلبي متطلبات المستهلكين في منافذ البيع، إضافة إلى حالة من الاستقرار العام في أسعار السلع كافة»، لافتاً إلى أن «المجموعة تنسق حالياً مع شركات التوريد للتغلب على أية تحديات خلال الفترة المقبلة، في وقت يتوافر فيه مخزون كافٍ من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية في المنافذ والمستودعات.