مركز الصادرات الروسي ينظم بعثة إلى دبي

ينظم مركز الصادرات الروسي بعثة تجارية تزور دبي يومي 24 و25 أبريل الجاري، للترويج للمنتجات والخدمات الروسية في مجالات تقنيات التعرف إلى بصمة الوجه، وطاقة الرياح، وأنظمة تعليم الواقع الافتراضي.

وتهدف العروض إلى تسليط الضوء على المنتجات المبتكرة وأنشطة الشركات الروسية الناشئة، في إطار تعزيز التعاون التجاري مع دولة الإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والهندسة المعمارية والتصميم. وقال المركز إن «اجتماعات المائدة المستديرة، وجلسات الترويج التي ستستمر يومين، ستساعد مجتمع الأعمال في الإمارات على التعرف بشكل أفضل إلى المنتجات والحلول المتقدمة الروسية».