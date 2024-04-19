أفادت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أنه تم إنجاز 225 مبنى جديداً في دبي خلال فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات، التي أطلقها المركز أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أبنية الفلل الخاصة استأثرت بالحصص الكبرى من الأبنية التي تم إنجازها خلال تلك الفترة، وذلك بعدد 127 مبنى، وبنسب بلغت 56.4% من إجمالي المباني المنجزة.

وأشارت إلى أن مباني الفلل الاستثمارية جاءت في المركز الثاني، من حيث المباني الجديدة التي تم إنجازها بعدد 63 مبنى، وبنسب بلغت 28% من إجمالي المباني المنجزة.

وأفاد المركز بأنه وفقاً للبيانات المرصودة من بلدية دبي، فإن المباني الصناعية جاءت في المركز الثالث من حيث الأبنية الجديدة المنجزة خلال شهر فبراير، وذلك بعدد 14 مبنى، مشكلة نسبة بلغت 6.2%، فيما جاءت المباني متعددة الطوابق بالمركز نفسه بعدد 14 مبنى جديداً، وبنسب بلغت 6.2% من إجمالي المباني الجديدة المنجزة.

وأشارت إلى أن عدد المباني الجديدة المنجزة خلال فبراير الماضي، والبالغة 225 مبنى، تراجع مقارنة بعدد المباني الجديدة المنجزة خلال فبراير 2023، والبالغة 386 مبنى والذي جاء من ضمن الشهور الأعلى خلال العام الماضي، فيما سجلت المباني الجديدة المنجزة خلال فبراير الماضي ارتفاعاً مقابل عدد المباني المنجزة خلال فبراير 2022، البالغ عددها 153 مبنى.