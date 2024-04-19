بنوك تدعو المتعاملين إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية وتأجيل زيارة الفروع

أبلغ عدد من البنوك، المتعاملين بأهمية الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتأجيل زيارة الفروع، أو استخدام أجهزة الصراف الآلي في عدد من المناطق، داعية إلى ضرورة التأكد قبل الذهاب للفرع، إذا كان في منطقة متأثرة بالأمطار أم لا.

وأكدت أن كل الخدمات المصرفية الضرورية متوافرة عبر التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة، وبما يسهل عملية الدفع وتحويل الأموال وغيرها.

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «القطاع المصرفي بالإمارات يثبت عاماً بعد عام، قدرته على التكيف ومواجهة التحديات والعمل بكل سلاسة عن بعد، وخدمة العملاء على مدار الساعة دون أي تأثر»، موضحاً أن «البنوك استفادت من تجربة (كورونا)، وبعدها عززت أداءها الرقمي بدرجة أكبر على نطاق واسع، وحولت حالياً قرابة 95% من الخدمات إلى رقمية، متاحة طوال الوقت، حتى إن زيارة الفروع قبل الأمطار، لم تكن أصلاً ضرورية، وأضف إلى ذلك أن شركتي الاتصالات بالدولة توفران حالياً خدمات مالية، وكذلك شركات الصرافة، وكل هذه الجهات توفر جميع الخدمات المالية عبر التطبيق الذكي».

وتابع: «تأجيل زيارة الفروع للأماكن التي تتعافي حالياً قبل إعادة فتح نوافذها للعميل أمر طبيعي، حتى وإن لم تكن هناك حاجة للذهاب للفرع، أي أن هذا للتأكد من راحة المتعاملين»، منوهاً بأن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أنجزت تحولاً ذكياً ناجحاً، وكثير من البنوك أغلق عدداً كبيراً من الفروع، لعدم استمرار الحاجة، بعد أن دربت عملاءها بشكل وافٍ على استخدام الخدمات الذكية، واعتماد الهوية الرقمية والدعم الكبير من المصرف المركزي في توفير بنية تحتية للتحويلات المالية خلال ثوانٍ.

وبيّن أنه في الوقت الحالي لا يوجد سبب لزيارة الفرع إلا لفئة قليلة جداً مازالت تفضل التعامل مع الفروع، ومع الوقت سيتحول الجميع نحو الخدمات الرقمية.