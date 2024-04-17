«سبينس» تعتزم إدراج 25% من أسهمها في «دبي المالي»

أعلنت شركة «سبينس هولدينج بي إل سي»، أمس، نيّتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ، وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها ستطرح 900 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة «الصير ش.ذ.م.م»، المساهم الوحيد في الشركة المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية. وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل الجاري، بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في مايو 2024، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق دبي المالي.

وتم تحديد رأسمال الشركة كما في تاريخ الإدراج ليكون 36 مليون درهم، موزعاً على عدد 3.6 مليارات سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم.

وبعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري.

وبالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

وقال المساهم المؤسس ورئيس مجلس إدارة «سبينس»، علي سعيد جمعة البواردي: «بدأت مسيرتنا في دبي مطلع الستينات، كما تتمتع علامتنا التجارية بطموح كبير، وقدرة فائقة على الازدهار في واحدة من الأسواق الأكثر حيوية ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية لشركتنا، التي نتحمس جداً للشروع بها والانطلاق نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين».