مسؤولون: 30% نمواً في مبيعات مراكز التسوّق بدبي خلال «عطلة العيد»

أفاد مسؤولون متخصصون في مجالات التسوق والتجزئة، بأن عطلة عيد الفطر أسهمت برفع زخم الإقبال والمبيعات بمراكز التسوق في دبي بمعدلات قياسية تتجاوز 30% مقارنة بمواسم العيد خلال الأعوام السابقة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن طول فترة إجازة عيد الفطر ومواكبتها لموسم السياحة، إضافة إلى فترة العطلات في العديد من دول المنطقة والعالم، انعكس إيجابياً في رفع مؤشرات المبيعات في أسواق دبي، كما أسهم في زيادة إقبال السياح على مراكز التسوق التجارية بنسب تجاوزت 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت نائب الرئيس في إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش: إن «عطلة عيد الفطر رفعت الإقبال والمبيعات بمعدلات قياسية في مراكز التسوق بدبي، لعوامل عدة، أبرزها العروض الكبيرة التي شهدتها المولات التجارية خلال تلك الفترة، ما حفّز العديد من المتعاملين على التسوق قبيل وخلال فترة العيد».

وأشارت إلى أن «عيد الفطر يمتاز بخصائص مختلفة عززت من التأثيرات الإيجابية التي شهدتها مؤشرات الإقبال والمبيعات بمراكز التسوق خلال تلك الفترة»، لافتة إلى أن «(العيد) واكب فترة نشاط الموسم السياحي الشتوي، إضافة إلى مواكبته موسم العطلات المدرسية في الدولة وعدد من دول الخليج، ما دعم زيادة الإقبال على مراكز التسوق في دبي، سواء من المقيمين في الدولة أو من السياح من خارجها».

وأضافت أن «عيد الفطر شهد ارتفاعاً في العروض والتنزيلات بمراكز التسوق وبنسب تقدر بنحو 30% مقارنة بمواسم الأعياد السابقة، خصوصاً مع توجه العديد من المستهلكين إلى التسوق من المولات قبيل وخلال فترة العيد».

وأوضحت أن «مواكبة فترة العيد لاحتفالات عدد من الدول بـ(عيد الفصح)، رفع من تواجد العديد من السياح من دول أوروبية مختلفة وبمعدلات تُقدر بما يتجاوز 20% مقارنة بموسم عيد الفطر خلال العام الماضي». من جهته، قال عضو أمانة مجموعة مراكز التسوق في دبي، بايجو كوريش: إن «مراكز التسوق في دبي شهدت معدلات إقبال وارتفاع في المبيعات بمؤشرات قياسية كبيرة تتجاوز 30% خلال عطلة العيد الفطر الأخيرة». وأضاف أن «طول فترة عيد الفطر ومواكبة العطلة لموسمي العطلات المدرسية والسياحة، دعم من زخم الإقبال على مراكز التسوق قبيل وخلال فترة العيد»، لافتاً إلى أن «حملة العيد في دبي» شهدت مشاركة 18 مركزاً للتسوق في دبي، وأسهمت في تعزيز ونمو المبيعات بقطاع المولات التجارية بشكل كبير في أسواق دبي. وأوضح أن «مراكز التسوق في دبي شهدت مؤشرات إقبال لافتة من الأسر المستهلكة خلال عطلة العيد، للاستفادة من عروض التنزيلات الموسعة المطروحة خلال تلك الفترة، ما دعم من قضاء المستهلكين لفترات طويلة بالمولات، ودعم بدوره من مبيعات المطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه بالمراكز».

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو وتاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني: إن «عطلة عيد الفطر أسهمت بزيادة قياسية في زخم الإقبال والمبيعات بمراكز التسوق في دبي».

وأشارت إلى أن «طول فترة العطلة وكثافة العروض الترويجية المطروحة بالمولات، أسهما في دعم معدلات الإقبال من المستهلكين، ورفع المبيعات ليس بمنافذ تجارة التجزئة فحسب، وإنما بالمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه بالمولات».

وأضافت: «أسهمت مواكبة العطلة لموسم السياحة بدبي، في زيادة لافتة من السائحين من مختلف دول العالم بمراكز التسوق، مقارنة بمواسم عيد الفطر خلال الأعوام السابقة»، لافتة إلى أن «مؤشرات المبيعات ارتفعت بمؤشرات تتجاوز 30% مقارنة بمثيلاتها خلال العام الماضي».