غرفة أبوظبي تؤسس 54 مجموعة عمل جديدة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تأسيس 54 مجموعة عمل، تندرج ضمن مبادرة «أدفوكاسي هب»، وذلك في إطار جهود دعم نمو وازدهار القطاع الخاص، عبر تشجيع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة بأبوظبي، للمشاركة في المناقشات المتعلقة بأهم القضايا والتحديات التي تواجهها.

وتهدف المجموعات إلى تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة، لاقتراح أفكار تطويرية من شأنها الإسهام في نمو أعمالها، وكذلك المشاركة في صنع القرارات وصياغة التشريعات الداعمة لقطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.