«دبي لصناعات الطيران» تقترض 2.75 مليار درهم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توقيع صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض غير مضمون، بقيمة 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار)، لمدة خمس سنوات.

ووفقاً للشركة، سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز تارابور: «ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا».