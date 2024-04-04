«موديز» ترفع التصنيف الائتماني الأساسي لـ «أبوظبي الإسلامي»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، رفع التصنيف الائتماني الأساسي (BCA) بحسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، التي أكدت أيضاً التصنيفات الائتمانية للمصرف، ما يؤكد مواصلة الاستقرار والتحسن في الوضع المالي للمصرف.

ويعود الارتفاع في التصنيف الائتماني الأساسي (BCA) لمصرف أبوظبي الإسلامي إلى تحسن الربحية، مدعومة بارتفاع هوامش الأرباح ومصادر الإيرادات المتنوعة؛ إذ سجل المصرف في عام 2023 صافي أرباح قياسية، مع زيادة ملحوظة في صافي الإيرادات.

وإضافة إلى ذلك، تعززت مستويات رأس المال في المصرف، مع تركز اعتماده على ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستقرة ومنخفضة الكلفة، باعتبارها عاملاً رئيساً في الحفاظ على المرونة المالية للمصرف.

وأكدت «موديز» تصنيفات المصدرين طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى «A2»، مع الحفاظ على تصنيفات المصدرين قصيرة الأجل عند مستوى «Prime-1». كما رفعت الوكالة التقييمين الائتماني «الأساسي» BCA، و«المعدّل» Adjusted BCA للمصرف من «ba1» إلى «baa3»، وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات المصدرين على المدى الطويل. وتؤكد تصنيفات وكالة «موديز» الجديدة دور المصرف المهم في القطاع المصرفي، وحرص الحكومة على الدعم المستمر للمصارف والبنوك المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري: «يوضح تأكيد وكالة (موديز) على تصنيفاتنا، ورفع التقييم الائتماني الأساسي، المركز المالي القوي والمرونة التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يشير إلى قوة قاعدتنا الرأسمالية، والتزامنا الثابت التحرك الفعّال ضمن منظومة السوق الديناميكية». وأضاف: «تأتي ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي لقطاع التمويل الإسلامي نتيجةً لالتزامنا تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات مالية متميزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية».