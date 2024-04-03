«دي بي ورلد» و«رومو» البرازيلية تنشئان محطة حاويات للحبوب والأسمدة في «ميناء سانتوس»

عقدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، شراكة مع شركة «رومو» (Rumo)، مُشغِّل السكك الحديدية في البرازيل، لبناء محطة حاويات جديدة في ميناء سانتوس، بهدف مناولة الحبوب والأسمدة بطاقة استيعابية تبلغ 12.5 مليون طن سنوياً.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان صحافي، أمس، بأن المشروع سيكون له الأثر الواضح في ترسيخ مكانة الميناء كبوابة تجارية رئيسة للبرازيل، ومحوراً رئيساً في أميركا الجنوبية.

وتقدّر «رومو» إجمالي الاستثمار في بناء هذه المنشأة المتطورة بمبلغ 2.5 مليار ريال برازيلي (500 مليون دولار أميركي)، وسيتم تمويلها من خلال مجموعة من الآليات، تشمل موارد «رومو» والقروض والشراكات الاستراتيجية المحتملة.

وعلاوة على ذلك، شهدت منشآت مناولة الحاويات التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) استثمارات حديثة حققت رفع الطاقة الاستيعابية من 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إلى 1.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع توسيع حجم الرصيف ليصل طوله إلى 1300 متر بدلاً من 1100 متر.

ووفقاً لمجموعة «دي بي ورلد»، ستتمكن محطة الحاويات الجديدة، بمجرد اكتمالها، من مناولة 9 ملايين طن من الحبوب، و3.5 ملايين طن من الأسمدة سنوياً.

وأفادت المجموعة بأنه على الرغم من أن بناءها سيستغرق 30 شهراً، إلا أن جميع الخدمات الأخرى في «سانتوس»، بما في ذلك مناولة الحاويات، ستستمر دون أي تأثير في عمليات المناولة.

وستقوم مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، بموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها 30 عاماً، بتسليم منطقة محطة الحاويات الواقعة على الضفة اليسرى لميناء سانتوس البرازيلي، إلى شركة «رومو»، وستتحمل مسؤولية العمليات وخدمات الميناء.

ويُعد الميناء واحداً من أكبر وأحدث محطات الموانئ الخاصة متعددة الأغراض في البلاد، وسيعزز هذا التعاون مكانة مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) كمشغل رئيس لمحطات الموانئ متعددة الأغراض في البرازيل، إذ سيمكنها من التعامل مع الحاويات وألياف السيليلوز والحبوب والأسمدة في آن واحد.

وافتتحت مجموعة «موانئ دبي العالمية» محطة الحاويات الجديدة في البرازيل، والتي تمثل رابع استثمار رئيس للمجموعة منذ بدء عملياتها في البلاد في عام 2013.

ووفقاً لـ«دي بي ورلد»، يأتي افتتاح هذه المحطة في توقيت بالغ الأهمية، حيث حقق الميناء أعلى معدلات لحركة البضائع على الإطلاق في شهر يناير، حيث تمت مناولة 11.9 مليون طن من البضائع، كما شهدت البضائع السائبة الصلبة، مثل السكر وفول الصويا، نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي البضائع 5 ملايين طن، بزيادة قدرها 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك وفقاً لميناء سانتوس.

وسيتم تزويد محطة الحاويات الجديدة بـ21 قطعة جديدة من المعدات التي تتميز بتقنية متطورة لتقليل استهلاك الغازات الملوثة وانبعاثاتها.