30.7% تراجعاً في شكاوى الاتصالات بالربع الأول

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 4376 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 6318 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل شكاوى الاتصالات بذلك تراجعاً بلغت نسبته 30.7%. وأوضحت الهيئة، في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات»، أنها تلقت 1447 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و2929 شكوى من خدمات «دو» خلال الربع الأول من عام 2024.

ووفقاً للتقرير، نجحت «اتصالات من إي آند» في إغلاق ما نسبته 94% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 93.8% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو» بعد حلها.

وأضافت «تنظيم الاتصالات» في تقريرها، أنه تم حل 0.8% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و1% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبيّنت الهيئة، أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الربع الأول بلغ 86.2%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 7.1%، وبلغت نسبة الحياد 6.7%. وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 86.5% مقابل 5.8% لمعدل عدم الرضا، و7.7% للحياد.

يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة.