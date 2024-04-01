قطاع الضيافة.. أداء غير مسبوق ونفاد جزء كبير من غرف الـ «5 نجوم» و«الشاطئية»

يستعد قطاع الضيافة والفنادق في دولة الإمارات، ودبي خصوصاً، لموسم بمعدلات إشغال عالية خلال شهر أبريل الجاري، بالتزامن مع موسم الأعياد وعطلة الربيع المدرسية.

وأظهرت بيانات مواقع شبكية خاصة بالحجوزات عبر الإنترنت، نفاد جزء كبير من الغرف المعروضة لديها، خصوصاً في المنشآت الفندقية الشاطئية، ومن فئة خمس نجوم، طوال الشهر.

وأكد مسؤولون في قطاع الضيافة لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلب على السوق الفندقية في دبي لايزال يواصل تسجيل مستويات أداء غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الآن، مشيرين إلى حجوزات قوية للسوق الفندقية خلال عيد الفطر وعيد الفصح، مع معدلات إشغال تصل إلى 100%، مدعومة بترسيخ الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، جاذبيتها وجهة سياحية عالمية.

وقالوا إن دبي وجهة سياحية لها جاذبيتها العالمية طوال أشهر السنة، بالنسبة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وهي تستقطب مختلف شرائح الزوار من جميع الأسواق.

وأوضحوا أن الإمارة تشهد العديد من فعاليات الأعمال والمؤتمرات خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، مؤكدين أن سياحة الأعمال تشهد نمواً سنوياً متواصلاً من حيث أعداد العارضين والزوار، في وقت يفضل فيه المزيد من سياح الأعمال، الإقامة أياماً، وقضاء عطلات ترفيهية في الإمارة.

وكشفوا عن عروض خاصة بأسعار الغرف الفندقية، فضلاً عن خصومات على المطاعم، وبعض الخدمات الفندقية، مع تقديم إقامات مجانية للأطفال.

وأشاروا كذلك إلى زيادة كبيرة في سياحة المجموعات، ومن أسواق غير معتادة سابقاً بما في ذلك أميركا الجنوبية، وأوروبا الشرقية، فضلاً عن تدفق السياح من أوروبا وأسواق روسيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وزيادة واعدة في الطلب من الأسواق الآسيوية، والصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما لفتوا إلى حجوزات تأتي من السوق المحلية، نظراً لتوافد سكان الدولة على دبي، لقضاء عطلة عيد الفطر، واستمرار موسم السياحة الشتوية في الإمارة.