«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم، الدورة الثانية من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» لتقدم للمتسوقين فرصة لشراء منتجاتهم المفضلة بأسعار مذهلة من خلال عروض ترويجية وتخفيضات على تشكيلة متنوعة من المنتجات لمدة ثلاثة أيام فقط.

وتقدم الحملة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات تصل إلى 95% على العديد من المنتجات كمستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية والأزياء والمجوهرات ومنتجات التجميل وغيرها.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة عبر المنصات الرقمية بكل سهولة، وتوصيلها إلى باب المنزل.