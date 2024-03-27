«مبادلة» تستثمر في «أفانس» للخدمات المالية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن استثمارها في شركة «أفانس» للخدمات المالية المحدودة، وهي شركة مالية هندية غير مصرفية تركز على خدمات التعليم.

وكانت «مبادلة» قادت جولة تمويل لمصلحة الشركة، من خلال شركة «أفيندوس بي إي إنفستمنت أدفايزرز برايفت ليمتد»، عبر الصندوق الثاني لـ«أفيندوس فيوتشر ليدرز». وسيمكّن هذا التمويل «أفانس» من تعزيز مكانتها في قطاع تمويل التعليم سريع التطور، مع التركيز على توفير تجارب مميزة للمتعاملين، وتحقيق نمو مربح ومستدام.

ويُعدّ هذا الاستثمار الأول لـ«مبادلة» في قطاع الخدمات المالية في الهند في مجال تمويل التعليم، وهو جزء من خطة الشركة لمضاعفة نطاق تواجدها في آسيا بحلول عام 2030.

وتُعدّ «أفانس» ثاني أكبر شركة مالية غير مصرفية في الهند في مجال تمويل التعليم.