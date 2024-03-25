«باركن» يتصدر تداولات سوق دبي المالي في مستهل جلسات الأسبوع

استهل سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، ليصعد مؤشره العام بنهايتها بنسبة طفيفة عند 4281.55 نقطة ويعزز مكاسبه السوقية بنحو 71 مليون درهم، بدعم سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين في اعتماد الشركات المدرجة لتوزيعات مجزية، إضافة للتوقعات الإيجابية لنمو قطاعات رئيسة بالدولة في مقدمتها السوق العقارية. وكان أكثر الأسهم تداولاً من حيث السيولة سهم «باركن» المدرج حديثاً بتداولات تجاوزت 75.75 مليون درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي من 735.306 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى735.377 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.186 مليار درهم مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والبنوك، وتوزعت السيولة بواقع 798.33 مليون درهم في سوق أبوظبي، و388.262 مليون درهم في سوق دبي، بعد تداول 459.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.65 ألف صفقة.

ودعم صعود سوق دبي المالي ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.02%، ليصل إلى 5.93 دراهم، إضافة لارتفاع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.93% ليصل إلى 0.422 درهم.

فيما هبط سهم مجموعة «جي أف إتش» المالية بنسبة 1.8% عند سعر 1.09 درهم، واستقر سهم إعمار العقارية عند مستوياته السابقة بسيولة بلغت 37.86 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع المؤشر العام «فادجي» بنسبة 0.023% عند مستوى 9319.49 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 793.33 مليون درهم.

وتراجع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.08% بالغاً 399.6 درهماً بعد تصدره قائمة الأنشط بسيولة بلغت 209.13 ملايين درهم، وانخفض سهم ألفاظبي بنسبة 0.25% بالغاً مستوى 15.98 درهماً.

كما تراجع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.31%، فيما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.48% عند سعر 13.74 درهماً وبتداولات قاربت 40.23 مليون درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً من حيث السيولة سهم العالمية القابضة عند مستوياته السابقة البالغة 400.6 درهم، وبتداولات تجاوزت 217.27 مليون درهم.

وأكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن «ارتفاع سوق دبي المالي، أمس، يأتي نتيجة للمشاعر الإيجابية العامة تجاه الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط».

وأوضح أن الأداء الإيجابي لسوق دبي يدعمه أيضاً الأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي بالإمارة المصنف من الأسرع نمواً على مستوى العالم، إلى جانب الإدراج الناجح لشركة «باركن» خلال شهر رمضان، بالإضافة لنمو الآفاق الاستثمارية الواعدة بالإمارة.

بدوره، أشار خبير أسواق المال، محمود عطا، إلى أن الأداء القوي لشركة «باركن» يدل على ثقة المستثمرين في أسواق المال الإماراتية، متوقعاً المزيد من الزخم في مؤشر سوق دبي المالي مع استمرار المستثمرين في تعزيز الثقة بالشركات المدرجة في الإمارات.

ولفت إلى أن الأداء المالي المتميز عبر أسواق الإمارات يعزى إلى الطلب القوي والأداء الاقتصادي الوطني المرن، ومبادرات الحكومة الداعمة للنمو، وثقة المستهلك، والشركات القوية.