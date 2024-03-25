«مبادلة» تستحوذ على «كيليكس بايو» للأدوية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» إبرامها اتفاقية للاستحواذ على شركة «كيليكس بايو» المتخصصة في مجال الأدوية، والتي تعمل على توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة.

يأتي هذا الاستحواذ في إطار الجهود الرامية لتعزيز وتطوير النظام الحيوي لقطاع صناعة الأدوية في الإمارات، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وكانت «كيليكس بايو» استحوذت منذ تأسيسها في نوفمبر من عام 2020، على شركات تصنيع في الهند ومصر ومالطا والمغرب، ونجحت في تسويق مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية التي تُعطى عن طريق الفم، وكذلك الحقن التي تغطي مجالات علاج متنوعة بما في ذلك مرض السكري، والأورام، وأمراض القلب، والجهاز العصبي المركزي.

ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ هذه المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وتنسجم عملية الاستحواذ على شركة مثل «كيليكس بايو» متخصصة في مجالات العلاج ذات الصلة، علاوة على وجود فريق قيادي من ذوي الخبرة في إستراتيجيات الشراء والبناء الناجحة على مستوى العالم، مع هدف «مبادلة» المتمثل في وضع دولة الإمارات في مكانة بارزة في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالإمارات في «مبادلة»، الدكتور بخيت الكثيري: «ينسجم هذا الاستحواذ مع كوننا مستثمراً مسؤولاً، ويؤكد على الدور التي تلعبه (مبادلة) في تسريع عملية التنويع الاقتصادي لدولة الامارات من خلال شركاتنا الوطنية».

وأضاف: «يمثل هذا الاستثمار نقطة مهمة في تعزيز مكانة مبادلة في قطاع صناعة الأدوية، لتحقيق عائدات اجتماعية واقتصادية مهمة طويلة المدى لدولة الإمارات، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأمن الدوائي، وفرص العمل، والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي».

من جانبه، قال رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، إسماعيل علي عبدالله: «نلتزم في (مبادلة) بتعزيز بناء مجمعات استراتيجية لخدمة مجتمعاتنا من خلال الاستثمارات التي تلبي الاحتياجات الملحة في قطاع الرعاية الصحية. وسنعمل من خلال تعزيز قدراتنا المحلية في إنتاج الأدوية الأساسية عبر (كيلكس بايو)، على تمكين البنية التحتية للرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل كبير، مما يضمن وصولاً أوسع إلى العلاجات المنقذة للحياة في المنطقة».

في السياق نفسه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيليكس بايو»، حسين سيدي سعيد: «مع استحواذ (مبادلة) على الشركة اليوم، فإننا نبدأ فصلاً جديداً ومهماً، يعد بتحقيق عائدات اقتصادية، ويعمل على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في دولة الإمارات. نحن متحمسون لتعزيز القدرات التصنيعية لدولة الإمارات، ودفع أجندة الابتكار في مجال مرض السكري والأورام والأدوية الحيوية وغيرها الكثير».