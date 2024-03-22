مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، دعمه جهود شركة «طماطم للألعاب»، الشركة المتخصصة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي، ما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.

ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات أبوظبي، الساعية لترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للابتكار والتكنولوجيا.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون سابقاً مع شركة «يو بي سوفت» التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية.

ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من حزم دعم النمو التي تشمل المساعدة على تأسيس الأعمال، وتسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وفرص التجارة الدولية. وبهذه المناسبة، قال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «رسخت أبوظبي مكانتها وجهةً عالمية رئيسة للمبدعين والرواد في مجال التكنولوجيا، لما توفره من بيئة داعمة لنمو الأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القاعدة الواسعة من المواهب والكفاءات. ويشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي تطوراً مهماً، حيث بات يستقطب أبرز المطورين والناشرين في قطاع الألعاب الإلكترونية، وأميز المواهب في هذا القطاع. وسيسهم تعاوننا مع رواد عالميين في هذا القطاع في دعم المنظومة المتنامية بالمزيد من مقومات النمو والنجاح، كما سيمكننا من إثراء المحتوى العربي المخصص للألعاب الإلكترونية الذي يتم إنتاجه في أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «طماطم للألعاب»، حسام حمو: «فخورون باختيار أبوظبي شريكاً استراتيجياً للنمو والابتكار. يمثل هذا التوسع مرحلة مهمة في مسيرة أعمال شركة طماطم للألعاب، حيث نعمل على تعزيز حضورنا وتطوير ألعابنا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح».