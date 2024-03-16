«كهرباء دبي» تعزز تعاونها مع «سيسكو»

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، حرصها على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، لتبادل أفضل التجارب والممارسات، والاطلاع على آخر المستجدات في قطاع تقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً من شركة «سيسكو» العالمية، برئاسة رئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أوليفر توزيك. واستعرض الطاير، جهود الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي الذكي في دبي، حيث تضطلع الهيئة بدور بارز في تعزيز خدماتها الذكية من خلال تطوير خدمات متميزة تطابق أفضل الممارسات العالمية.