%25 نمو مدفوعات «البطاقات الدولية» في الإمارات خلال 2023

سجل إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات الدولية في الإمارات نمواً بنسبة تزيد على 25% خلال عام 2023.

وأكد مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»، جهاد خليل، أن المدفوعات الرقمية لاتزال تشهد نمواً لافتاً في الإمارات مع إقبال مزيد من المتعاملين والشركات عليها، لما توفره من راحة وأمان مقارنة بالمدفوعات النقدية.

وقال إن أنماط الإنفاق باستخدام البطاقات الدولية في الإمارات تشير إلى مكانة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في قيادة رحلة تعافي قطاع السفر.

وأشار إلى أن قيمة المعاملات التي تم إجراؤها عبر البطاقات وحلول الدفع الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت 20% خلال 2023، فيما ارتفعت أعداد المعاملات بنسبة تزيد على 50%.